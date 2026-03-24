Sucesos

Detenido por el hurto de una máquina de la empresa en la que trabajaba en Grijota

La máquina está valorada en más de 10.000 €.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Detenido por el hurto de una máquina de la empresa en la que trabajaba en Grijota | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito de hurto en una nave de la localidad de Grijota. Cuando los empleados de la empresa se percataron de que la máquina no se encontraba en su lugar, lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, que, tras las investigaciones pertinentes, localizaron la máquina sustraída.

Dicha máquina, valorada en más de 10.000 €, estaba anunciada en una conocida plataforma de compra venta online. Los guardias civiles encargados de esclarecer este delito pudieron identificar al vendedor, que resultó ser un ex trabajador de la empresa, procediendo a su investigación y pasando posteriormente a disposición de judicial, recuperándose finalmente la máquina, que fue devuelta a la empresa.

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