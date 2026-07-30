Detenido por un delito de robo con fuerza en Venta de Baños

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito de robo con fuerza en una vivienda de Venta de Baños ocurrido en 2024. Durante ese robo, esta persona sustrajo diferente material de pesca por un valor total de 2.300 € y una bicicleta valorada en 1.500€. Fue precisamente esa bicicleta la que permitió esclarecer tal delito, pues el legítimo propietario observó, a mediados de mes, como otra persona la conducía por las calles de la localidad.

Ante esta situación, llamó a la Guardia Civil y al personarse una patrulla, aportó varias imágenes de la bicicleta tomadas antes del robo y un video del momento en el que identificó su bicicleta. Tras analizar todas las evidencias, se pudo constatar que se trataba de la misma bicicleta, al coincidir marca, modelo y elementos característicos, pudiendo los agentes identificar al autor, procediendo posteriormente a su detención.