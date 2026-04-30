Detenidas dos personas por una agresión durante un partido de fútbol amistoso

La Policía Local ha detenido a dos personas por un presunto delito de lesiones, después de que estuvieran implicadas en una disputa durante un partido de fútbol informal. Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo por la tarde en el Complejo Deportivo del parque Isla dos aguas. Al parecer, un lance del juego generó una disputa entre dos jugadores y ésta acabó en una pelea en la que dos miembros causaron lesiones de importancia en el rostro de otro.

La Central de Policía Local Palencia recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea entre varias personas, por lo que se comisionaron a dos patrullas al lugar. Una vez allí, los testigos de lo sucedido indicaron que los presuntos agresores habían huido por el carril bici. Los agentes salieron corriendo tras ellos y les dieron el alto, mientras otra patrulla solicitaba asistencia sanitaria para la víctima, que presentaba un corte profundo en la cara. Al tiempo, se entrevistaban con los testigos de lo sucedido, corroborando la versión de la víctima y la descripción de los agresores.

La patrulla que se encontraba con los presuntos autores les tomó manifestación y reconocieron que habían tenido una disputa durante un partido de fútbol y se habían peleado. Así las cosas, los agentes procedieron a la detención de estas personas, informándoles de sus derechos y trasladándolos a la Comisaría de Policía Nacional. Por otro lado, la víctima recibió una primera atención sanitaria en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Río Carrión, tras haberle comunicado los derechos que le asisten.