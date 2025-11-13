D’Candela y La Parrilla de Don Jamón ganadores del Concurso de Patatas a la Importancia

El jurado del Concurso de Patatas a la Importancia ha hecho públicos los premiados de esta edición, consolidando este certamen como un referente en la gastronomía palentina y poniendo en valor uno de los platos más emblemáticos de la provincia.

Premios dotados con 400 euros

El concurso ha distinguido dos categorías principales, cada una con una dotación económica de 400 euros:

Premio Patatas a la Importancia Tradicionales (400€) para el establecimiento D’Candela, cocinero: Borja Pastor Bodero. Reconoce la elaboración más fiel a la receta tradicional, valorando el respeto por las técnicas clásicas y el sabor auténtico que ha convertido este plato en un símbolo de la gastronomía palentina.

Premio Patatas a la Importancia Creativas (400€) para el establecimiento La Parrilla de Don Jamón, cocinero Victor Maestro Martínez. Galardona la propuesta más creativa o innovadora que reinterpreta el plato con técnicas contemporáneas, demostrando que la tradición y la innovación pueden convivir con excelentes resultados.

Mención Especial para el establecimiento Asador La Casa de Piedra en Monzón de Campos, cocinero Raúl Amor Santos. El jurado ha otorgado además una Mención Especial que, sin dotación económica, reconoce el valor cultural de la propuesta galardonada. Esta distinción destaca su contribución al patrimonio gastronómico y su excelencia culinaria, evidenciando un nivel profesional que merece ser reconocido públicamente.

Todos los premiados recibirán un diploma acreditativo y han aceptado los galardones.

Un nivel cada vez más alto

El jurado ha destacado la dificultad en la deliberación dado el excepcional nivel de las tapas presentadas. "Cada año los establecimientos se superan tanto en la elaboración como en la presentación de este plato emblemático de Palencia", señalaron tras el debate. Esta evolución constante demuestra la vitalidad de la hostelería palentina y su compromiso con la excelencia gastronómica. Agradecimiento a los participantes Desde la Asociación General de Hostelería y la Asociación de Cocineros, integradas en CEOE Palencia, así como desde el Ayuntamiento de Palencia y la Concejalía de Impulso Económico, se ha expresado un profundo agradecimiento a todos los establecimientos participantes. La implicación de los hosteleros palentinos es fundamental para mantener viva la tradición de las Patatas a la Importancia y para seguir situando la gastronomía local como un atractivo de primer orden tanto para residentes como para visitantes.