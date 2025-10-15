Cuenta Consumo Palencia reanima las compras de otoño con 500.000 euros para impulsar el comercio local

El Ayuntamiento de Palencia y la Mesa de Comercio ponen en marcha una nueva edición de Cuenta Consumo Palencia, una herramienta que vuelve a activar el gasto en el comercio de proximidad con 500.000 euros en circulación entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre. De ese importe, el Consistorio capitalino aportará 100.000 euros para estimular directamente la economía local.

Durante su presentación, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, que estuvo acompañada por Sergio Domínguez en representación de los comerciantes y de la concejala de Mayores e Igualdad, Mar Rodríguez, ha destacado que “comprar en nuestros establecimientos ofrece beneficios personales, porque el comercio local, el de proximidad, es el que nos brinda una atención más cuidada, conoce nuestras preferencias y cuenta con profesionales que transmiten su sensibilidad. Es un comercio muy humano”.

Además, Castro ha subrayado la importancia de la iniciativa para toda la ciudad apuntando que comprar en Palencia fomenta “la creación de empleo, contribuye a la estabilidad laboral, mejora la imagen de la ciudad y genera actividad económica”. En este sentido, ha añadido que la Cuenta Consumo sirve para “promocionar lo nuestro y recordar a los palentinos que contamos con un comercio excelente al tiempo que les invitamos a entrar en él. No necesitamos salir fuera para encontrar calidad, atención y buenos precios. Queremos que esta herramienta deje de ser puntual y se convierta en algo cotidiano, continuo. Es el inicio, insisto, de una forma diferente de consumir: más consciente, más comprometida, más cercana”.

A partir del 20 de octubre, cualquier usuario podrá obtener un 20% de ahorro en sus compras en los establecimientos adheridos, pagando con la app gratuita Cuenta Consumo Palencia. El monedero digital podrá recargarse desde ese mismo día mediante cuenta corriente o Bizum, con un límite de 100 euros semanales (bonus incluido). Quienes ya utilizaron la aplicación en ediciones anteriores no tendrán que volver a registrarse. Finalizada la campaña, el 16 de noviembre, se tramitará la devolución del saldo no bonificado de manera secuencial y progresiva.

Los establecimientos interesados en participar pueden inscribirse ya a través del formulario disponible en la web de la iniciativa. Los negocios que ya formaron parte de ediciones anteriores deberán aceptar nuevamente las condiciones legales, sin repetir el registro. Como en convocatorias previas, cada comercio contará con un tope máximo de 12.500 euros en ventas dentro de la campaña.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Palencia refuerza su apuesta por el comercio de proximidad, facilitando el ahorro a los consumidores y apoyando a los negocios locales en una etapa clave del año.