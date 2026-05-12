Cruz Roja acompaña a 110 menores en 2025 en el Hospital Río Carrión a través del proyecto "Infancia Hospitalizada"

Con motivo del Día de la Infancia Hospitalizada, que se celebra el 13 de mayo, Cruz Roja Juventud pone en valor su compromiso con los niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos de enfermedad y hospitalización, así como con sus familias. A través del proyecto ´Infancia Hospitalizada’, la Organización desarrolla una intervención integral orientada a mejorar su bienestar emocional, social y educativo en un contexto especialmente vulnerable.

La hospitalización supone para la infancia una ruptura con su entorno cotidiano, obligando a adaptarse a un espacio desconocido, con nuevas rutinas, normas y personas. Esta situación puede tener un impacto significativo no solo en su salud física, sino también en su desarrollo emocional, social y educativo. En este contexto, Cruz Roja Juventud trabaja desde hace más de 30 años para humanizar estos espacios, favoreciendo que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir desarrollándose de forma integral.

Durante 2025, desde este proyecto se ha atendido en Palencia a un total de 110 niños y niñas hospitalizados y se han realizado 40 acciones. Esta intervención se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital Río Carrión de Palencia gracias a la implicación de 15 personas voluntarias de Cruz Roja.

La acción de Cruz Roja Juventud se articula en torno a tres áreas clave. En primer lugar, las actividades lúdico-educativas, que incluyen juegos, manualidades, animación a la lectura o propuestas musicales, permiten generar espacios de ocio y creatividad dentro del hospital, favoreciendo la socialización y reduciendo el impacto emocional de la enfermedad. Estas actividades se adaptan a las necesidades y circunstancias de cada niño, niña o adolescente, contribuyendo a su desarrollo integral.

En segundo lugar, el apoyo escolar garantiza la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización. A través de refuerzo en distintas materias, uso de nuevas tecnologías y dinamización de la lectura, se evita que los menores de edad vean interrumpida su formación académica, favoreciendo su posterior reincorporación al entorno escolar.

El tercer eje fundamental es el acompañamiento. El voluntariado ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes. Además, también tiene en cuenta a las familias, que encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo.

El papel del voluntariado es fundamental en este proceso. Su implicación contribuye a mejorar el estado anímico de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo actitudes más positivas ante los desafíos derivados de la enfermedad. La existencia de una red de apoyo sólida se traduce en un mayor bienestar emocional y en una mejor predisposición hacia la recuperación.

Asimismo, la Organización hace un llamamiento a la colaboración de empresas, así como a la ciudadanía, para seguir ampliando su alcance. La participación como voluntario o voluntaria representa una oportunidad para contribuir directamente al bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto ‘Atención con infancia hospitalizada’ cuenta con la subvención de la Junta de Castilla y León- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general,