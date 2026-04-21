El Consorcio del Canal de Castilla invierte casi 300.000 euros en la reforma integral y digitalización de Casa del Rey en Villaumbrales

La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, ha visitado en Villaumbrales las actuaciones que se están desarrollando en el Museo del Canal de la Casa del Rey, centradas en la reforma integral del edificio y su adaptación a nuevas experiencias digitales que suman una inversión de cerca de 300.000 euros. Concretamente, 239.800 euros se destinan a la reforma y otros casi 59.000 a la digitalización y modernización de la exposición, la primera en un avanzado estado de ejecución y la segunda ya iniciada.

Armisén ha estado acompañada por el diputado de Turismo y del Consorcio, Francisco Pérez, el diputado del Consorcio, Javier Villafruela, la alcaldesa de Villaumbrales, Carolina Valbuena, y el gerente del Consorcio del Canal, José Manuel Fernández Frechilla.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026, financiado con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Reforma integral de la Casa del Rey. El proyecto en la Casa del Rey cuenta con una inversión de 239.800 euros y permitirá convertir este enclave en un espacio más funcional, accesible y adaptado a las necesidades actuales del visitante.

La intervención está siendo ejecutada por la empresa Félix Baranda y tiene prevista su finalización a finales de mayo o principios de junio. Contempla una reorganización completa de los espacios interiores, mejorando la circulación, la lectura expositiva y la experiencia del museo. De esta manera, se diferenciarán áreas expositivas, zonas de descanso y espacios de servicio para facilitar recorridos más intuitivos y cómodos.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la incorporación de una zona de cafetería con espacio de apoyo, lo que permitirá ampliar el tiempo de estancia y reforzar el papel de la Casa del Rey como punto de encuentro dentro del recorrido del Canal de Castilla.

Asimismo, se están renovando las instalaciones básicas del edificio —electricidad, iluminación interior y sistemas de apoyo— y adecuando los aseos con criterios de accesibilidad universal.

Desde el punto de vista constructivo, se actúa sobre pavimentos, revestimientos y carpinterías, utilizando materiales compatibles con el carácter histórico del inmueble, lo que mejora el confort sin alterar su identidad patrimonial.

Digitalización y nuevas experiencias turísticas. La actuación se completa con la digitalización del espacio museístico de la Casa del Rey con un presupuesto de casi 59.000 euros e integrado en un proyecto global para todo el Canal de Castilla que ya está en ejecución con un presupuesto de 167.600 euros.

Este proyecto, que ejecuta la empresa Patrimonio Global, permitirá la creación de experiencias inmersivas mediante realidad virtual, realidad aumentada y modelos 3D, reforzando el discurso expositivo del Museo del Canal.

Además, contempla la generación de contenidos digitales de todo el Canal de Castilla, incluyendo vídeos, fotografías y material audiovisual, así como el desarrollo de un nuevo portal web que facilitará la planificación de visitas y la reserva de recursos turísticos.

La incorporación de estas tecnologías permitirá modernizar la experiencia del visitante manteniendo la esencia patrimonial del espacio.

Recordar que de forma complementaria se ha actuado sobre la iluminación exterior del conjunto de la Casa del Rey con la sustitución de luminarias por tecnología LED y la instalación de iluminación ornamental en el puente del Canal, en lo que se ha invertido 45.375 euros, a los que hay que sumar otros 48.300 euros empleados para la mejora del puente.

Un enclave histórico al servicio del turismo sostenible. La Casa del Rey, construida a finales del siglo XVIII como astillero vinculado a la actividad del Canal, es uno de los elementos patrimoniales más representativos de esta infraestructura histórica.

Su adecuación refuerza su papel como espacio vivo, no solo como museo, sino también como centro de actividad turística y cultural.

En este sentido, la presidenta de la Diputación destacó que “estas intervenciones reflejan un modelo de turismo basado en la sostenibilidad, la mejora de la experiencia del visitante y la puesta en valor del patrimonio como motor de desarrollo del territorio”.

Armisén destacó además que actuaciones como esta tienen un impacto directo en el medio rural, ya que contribuyen a dinamizar la economía local, generar oportunidades y reforzar el atractivo de los municipios del entorno, ayudando a fijar población y a generar actividad.

Con estas intervenciones, el Consorcio avanza en su estrategia de transformación del Canal de Castilla en un destino turístico moderno, competitivo y sostenible, en el que la conservación del patrimonio se combina con su aprovechamiento turístico y la incorporación de las nuevas tecnologías digitales.

*** UN PLAN MUY AVANZADO. Este plan, financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una inversión total de 2 millones de euros. Actualmente el 62% del presupuesto corresponde a actuaciones finalizadas y el 38% restante a actuaciones en ejecución como las visitadas hoy.

En este sentido, uno de los ejes principales es la mejora del paisaje y de la continuidad de los caminos de sirga, con actuaciones destinadas a eliminar barreras y facilitar el tránsito peatonal y ciclista a lo largo del canal. Dentro de esta línea, ya se han ejecutado una decena de proyectos en distintos puntos del recorrido, con la construcción de pasarelas bajo puentes, mejora de accesos y actuaciones de integración paisajística en municipios como Husillos, Fuentes de Nava, Villaumbrales, Becerril de Campos, Villamuriel de Cerrato o Grijota, entre otros.

Asimismo, el plan contempla actuaciones de eficiencia energética en espacios y recursos turísticos, con proyectos ya finalizados en enclaves como Alar del Rey, Villaumbrales, Becerril de Campos o la esclusa 33 de Villamuriel, además de iniciativas en marcha en Medina de Rioseco para seguir avanzando en la reducción del consumo energético y la mejora ambiental.

En paralelo, se están desarrollando intervenciones de rehabilitación y adecuación de edificios y equipamientos vinculados al Canal, así como acciones de promoción turística y digitalización, entre las que destacan el desarrollo de herramientas digitales, la creación de contenidos, el diseño de un plan de marketing o la mejora de la señalización integral del Canal de Castilla.

*** PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CANAL DE CASTILLA. El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid se impulsó este plan de sostenibilidad en torno al Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en su Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», que incluye el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

En aplicación de este programa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León concedió al Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla una subvención directa de 2 millones de euros, mediante Orden de 11 de abril de 2024, para la ejecución del Plan.