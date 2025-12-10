Concentración Motera Solidaria “Olmigüinos” y IV Concurso de Olla Ferroviaria

Villamuriel de Cerrato acogerá una nueva edición de la Concentración Motera Solidaria “Olmigüinos”, junto con la IV edición del Concurso de Olla Ferroviaria, una jornada festiva y solidaria que reunirá motor, gastronomía, música y compromiso social en la Plaza de Los Olmillos. La actividad comenzará a las 9:00 horas con el cocinado de las Ollas Ferroviarias, que este año elaborarán un guiso de costilla con patatas. La organización aportará tanto la carne como las patatas. El plazo de inscripción continúa abierto y se espera la participación de más de 40 olleros. Más información e inscripciones: 📞 680 603 864.

El concurso repartirá importantes premios:

 1º premio: 450 €

 2º premio: 300 €

 3º premio: 150 €

 Olla más grande, más pequeña y más original: 50 € cada una.

A las 10:00 horas tendrá lugar la reunión de moteros en MagicAuto (C/ Pisuerga 5, Palencia), donde se decorarán las motos y se compartirá café y pastas. La llegada motera a Los Olmillos está prevista para las 12:30 horas, en la pista de fútbol y baloncesto, seguida de la entrega de alimentos de la Operación Kilo Solidario en la plaza. El evento tiene carácter solidario y colabora con la asociación PIEL DE MARIPOSA. A las 13:00 horas se celebrará el concierto vermut a cargo del grupo GOLPE MAESTRO en la Plaza de Los Olmillos. A continuación, a las 13:30 horas, se realizará la presentación de las ollas al jurado, la entrega de premios y la degustación popular. 💰 Precio degustación: 3 € (con descuento para miembros de la AAVV Olmillos Unidos y moteros inscritos). Durante la jornada habrá además 12 puestos de artesanía, que completarán la oferta cultural y festiva. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Villamuriel, con la colaboración de la Diputación de Palencia, AAVV Los Olmillos, AAVV Olmillos Unidos, Bar Los Olmillos, Metálicas Carreño, Ascensores Muniosguren y Despensa del Sabor. Una cita imprescindible que une tradición, solidaridad, ambiente motero y navideño.