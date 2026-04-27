La Compañía de Danza de BRIAN, Includanza, organiza una campaña escolar en el Teatro Principal con 500 escolares de la capital

La Compañía de Danza de BRIAN, Includanza celebrará mañana, martes 28 de abril, una campaña escolar especial con motivo del Día Internacional de la Danza, que se conmemora el próximo 29 de abril, en una jornada dedicada a acercar la danza inclusiva al público escolar de la provincia. La actividad, que forma parte de la programación del Ayuntamiento de Palencia, tendrá lugar en el Teatro Principal y contará con la participación de un total de 500 escolares procedentes de distintos centros educativos de la provincia, que asistirán a dos sesiones programadas a las 11:00 y a las 12:30 horas. Este será el tercer año consecutivo que Includanza, gracias al apoyo del Consistorio capitalino, organiza esta actividad que “pretende demostrar que la danza es para todos los cuerpos y que todas las personas, en este caso, las personas con discapacidad intelectual, pueden ocupar espacios como los teatros para la danza”.

Además, con esta iniciativa, “queremos reforzar junto con el Ayuntamiento el compromiso con la sensibilización desde las aulas y con la promoción de la danza como herramienta de expresión, convivencia e inclusión social, acercando las artes escénicas a las nuevas generaciones en una fecha especialmente significativa para el sector” Los centros educativos participantes en esta campaña escolar son los colegios Tello Téllez de Meneses, Ciudad de Buenos Aires, Filipenses, Ave María y Padre Claret, cuyos alumnos de 1º y 2º de Primaria compartirán una experiencia cultural y educativa en torno a la danza contemporánea y la inclusión. Cada una de las sesiones reunirá a 250 escolares, que podrán disfrutar de la representación de la obra IRIS, una propuesta escénica que forma parte del trabajo artístico y social que impulsa Includanza en favor de una cultura accesible, inclusiva y transformadora. La campaña escolar se enmarca en la programación especial organizada con motivo del Día Internacional de la Danza y busca fomentar entre el alumnado valores como la diversidad, el respeto y la participación a través del lenguaje universal del movimiento.