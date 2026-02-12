Cófreces acompaña al Grupo Municipal Popular para conocer las necesidades del barrio San Antonio

El Partido Popular de Palencia ha mantenido un encuentro con la asociación de vecinos de San Antonio para conocer de primera mano las necesidades del barrio y mostrar su apoyo en los diferentes niveles de la administración.

La presidenta de la asociación de vecinos, Cristina Martín, acompañada de Juan Vicente Porro, miembro de la directiva vecinal, trasladó a los populares las necesidades del colectivo, de las que tomaron nota la cabeza de lista por Palencia en las elecciones de Castilla y León, Mercedes Cófreces; la presidenta provincial del partido y concejal del ayuntamiento, Ángeles Armisén; el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Víctor Torres, y el concejal Sergio Abril. Todos ellos manifestaron su compromiso con el barrio y coincidieron en las propuestas planteadas, entre las que se encuentran el asfaltado de calles, mejoras en diferentes espacios o un local para la asociación.

Parte de las reclamaciones del colectivo vecinal se centraron en la movilidad y accesibilidad de las calles, con aspectos como la rehabilitación del acerado, la mejora del asfaltado en diferentes tramos o intervenciones destinadas a controlar la velocidad de los vehículos.

Otra de sus peticiones pasa por la rehabilitación de la bolera ubicada en la plaza de San Antonio, la cual presenta un importante estado de abandono y dejadez, como pudieron comprobar los populares durante su visita.

Igualmente, desde la asociación de vecinos, pusieron de manifiesto el problema de la iluminación en el parque.

El colectivo vecinal solicita también un espacio en el que desarrollar sus labores como asociación. Por ello, piden la cesión de un local municipal en desuso que haga las funciones de punto de encuentro entre la asociación y los vecinos, fomentando a su vez la implicación de los residentes en las dinámicas asociativas de San Antonio. Asimismo, los miembros de la asociación trasladaron al PP su pretensión de instalar un punto de recogida y entrega en el barrio.

Todas estas reivindicaciones fueron compartidas por los populares, quienes manifestaron su compromiso y su “mano tendida” con las necesidades de la zona en aras de mejorar el bienestar, los servicios y las infraestructuras de los residentes.

Cabe recordar que la labor del Partido Popular con el barrio ha quedado recientemente reflejada en los logros del PP para el presupuesto del Ayuntamiento. Entre las peticiones del Grupo Municipal Popular incluidas en las cuentas municipales de 2026 figura el arreglo de la plaza de la Iglesia, una de las grandes reivindicaciones de la asociación de vecinos y que, gracias a la labor de negociación de los populares, se ha visto dotada con consignación presupuestaria con cargo al remanente de 2024.