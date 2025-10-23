COCEMFE Castilla y León reconoce a 40 establecimientos palentinos por su compromiso con la accesibilidad y el buen trato a las personas con discapacidad

COCEMFE Castilla y León ha desarrollado en Palencia una campaña de sensibilización sobre la accesibilidad y la atención a personas con discapacidad en el comercio local. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, busca promover un entorno urbano más inclusivo y una atención más empática y accesible.

Como punto de partida, se ha elaborado un informe diagnóstico sobre la accesibilidad de 40 establecimientos de la ciudad, que han sido elegidos por mostrar una actitud especialmente receptiva y comprometida con la inclusión, destacando por su sensibilidad y disposición hacia el trato adecuado a personas con discapacidad.

Para reconocer su implicación, COCEMFE ha entregado a cada uno de ellos un distintivo identificativo, una pegatina que podrán colocar en sus escaparates como símbolo de “comercio amable y sensibilizado con la discapacidad”.

Las concejalas de Impulso Económico y de Bienestar Social, Judith Castro y Charo García, visitaron algunos de estos comercios junto al equipo de COCEMFE y una usuaria en silla de ruedas, quien pudo comprobar personalmente que los locales resultan accesibles. Durante la visita, se destacó la importancia de mantener una evaluación continua y de seguir aplicando mejoras que garanticen la plena accesibilidad física, sensorial y cognitiva.

Además, se ha editado un tríptico de buenas prácticas que recoge pautas sencillas para un trato respetuoso, natural y empático hacia las personas con discapacidad, reforzando la idea de que todas las personas somos iguales, cada una con sus características, limitaciones y capacidades. El objetivo es animar a los comerciantes a que sigan mejorando con las directivas de accesibilidad.