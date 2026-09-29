El Centro Cultural Provincial acoge el próximo jueves 8 de octubre la entrega del I Premio Nacional Alejandro Nieto a Gabriel Ángel García Benito

El Centro Cultural Provincial acogerá el próximo jueves, 8 de octubre, a las 19:00 horas, el acto oficial de entrega del Primer Premio ‘Alejandro Nieto’, distinción que la Diputación de Palencia otorga al profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Gabriel Ángel García Benito.

El jurado ha otorgado el reconocimiento a García Benito por su obra “De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés”, un proyecto de investigación gestado durante sus estancias académicas en el Institut d’Histoire du Droit de la Université Paris Cité en 2023 y 2024.

Dotado con 4.000 euros, el Premio ‘Alejandro Nieto’ nace con carácter anual bajo el lema “Estudios de Derecho Administrativo y su historia”. Su propósito es incentivar la investigación jurídica inédita y rendir homenaje a la memoria del célebre catedrático, poniendo de relieve su estrecha vinculación histórica con Palencia y la localidad de Tariego de Cerrato.

A esta primera edición han concurrido un total de 11 trabajos, caracterizados por una sobresaliente calidad y rigor en el detalle de sus investigaciones.

Desde la institución provincial se destaca que este galardón busca extender el reconocimiento de la ciencia jurídica más allá de los límites territoriales de la provincia. La Diputación subraya que el Derecho Administrativo constituye la columna vertebral del municipalismo y de las entidades públicas, actuando como una herramienta democrática clave en el funcionamiento cotidiano de las poblaciones palentinas.

ALEJANDRO NIETO GARCÍA (1930-2023) fue un destacado jurista y administrativista español, catedrático de Derecho Administrativo en la Complutense y otras universidades, expresidente del CSIC y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, conocido por su obra influyente sobre la Administración Pública, su crítica jurídica y su gran labor como historiador del constitucionalismo español, ganando el Premio Nacional de Ensayo por "Los primeros pasos del Estado constitucional". Catedrático y Profesor: Ocupó cátedras en la Universidad de La Laguna, Autónoma de Barcelona, Alcalá y Complutense de Madrid, siendo una figura clave en el Derecho Administrativo español. Como investigador y Gestor, presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983, modernizando la gestión científica. Fue escritor y ensayista, autor de obras fundamentales como Derecho Administrativo Sancionador, El arbitrio judicial, y ensayos sobre sociología y política, con una voz crítica y original.

Como historiador, contribuyó significativamente a la historia del siglo XIX español, analizando el nacimiento del Estado constitucional. Intelectual crítico, destacó por su actitud contracorriente, su rigor y su clara crítica a las apariencias del Derecho, combatía la mentira en el ámbito jurídico y social. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ensayo (1997) por "Los primeros pasos del Estado constitucional". Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre otras, y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

JURADO. El fallo del premio ha corrido a cargo de un jurado de máximo prestigio dentro del ámbito jurídico nacional: Presidencia: Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y los Vocales: Francisco Sosa Wagner (Catedrático de Derecho Administrativo, ULE), Mercedes Fuertes (Catedrática de Derecho Administrativo, ULE), Tomás Ramón Fernández (Catedrático de Derecho Administrativo, UCM), Ricardo Rivero (Catedrático de Derecho Administrativo, USAL), José Luis Martínez López-Muñiz

(Catedrático de Derecho Administrativo, UVA), Helena Villarejo (Catedrática de Derecho Administrativo, UVA), Julio Agustín Pérez (Catedrático de Derecho Procesal, UBU), Julián Sánchez Melgar (Magistrado del Tribunal Supremo y Doctor en Derecho, participación telemática), y la secretaría de la Diputación de Palencia: Virginia Losa, secretaria general de la Corporación Provincial.