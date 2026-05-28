Castora Herz y Delameseta presentan el videoclip de ‘Campurriano’, single incluido en el disco Cien años de Castora que parte de un agarrao tradicional para transformarlo en un diálogo entre tradición oral castellana, percusión africana y producción electrónica contemporánea. Una pieza audiovisual elaborada por la productora vallisoletana Moraleja Films y rodada en las calles de Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina. Lo definen como un “afro-agarrao”, combinando panderetas y cencerros con percusiones africanas, sintetizadores y bases electrónicas, construyendo un groove hipnótico y circular donde conviven la memoria rural y la energía del club.

La pieza se mueve entre la electrónica orgánica, el afro groove y la música urbana bailable sin perder su raíz castellana. La canción toma como punto de partida el repertorio tradicional de la Montaña Palentina, una de las zonas más singulares de la Cordillera Cantábrica, donde buena parte de la tradición oral castellana sobrevivió durante décadas gracias a la transmisión comunitaria y al trabajo de mujeres cantoras y pandereteras que mantuvieron vivo este repertorio hasta mediados del siglo XX.

Este es el caso de ‘Campurriano’, reelaborado por Castora Herz y Delameseta gracias a una grabación del etnomusicólogo Carlos Porro a Asunción García en la localidad palentina de Rebanal de las Llantas. Un canto transmitido durante generaciones que se desplaza hacia un nuevo espacio de baile donde conviven tradición castellana, ritmo global y cultura de club. El videoclip, que ya se puede ver en sus canales de YouTube, está realizado por la productora vallisoletana Moraleja Films y rodado íntegramente en Cervera de Pisuerga (Palencia).

Dirigido y guionizado por Enrique García-Vázquez, el vídeo traslada el universo sonoro del tema al lenguaje audiovisual a través de una pieza que combina el imaginario tradicional y la estética contemporánea. ‘Campurriano’ forma parte de Cien años de Castora, el primer LP del dj, productor y músico palentino Castora Herz, donde continúa explorando las posibilidades de encuentro entre la tradición oral de Castilla y León con los lenguajes musicales actuales. Lejos de plantearse como un ejercicio de recuperación nostálgica, el disco entiende la tradición como materia viva. Las canciones no reproducen el pasado, sino que lo trasladan al presente mediante producción digital, sintetizadores y estructuras propias de la música contemporánea.

Puedes ver el videoclip en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rx6G1ud8X7w