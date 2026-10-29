El Castillo de Ampudia, considerado el mejor castillo palentino, protagoniza el cupón de la ONCE

El Castillo de Ampudia es la imagen del cupón de la ONCE del martes 3 de noviembre. Cinco millones de cupones llevarán por toda España esta fortaleza medieval del siglo XV.

Alejandra Rodríguez Gutiérrez, directora de la ONCE en Palencia, Mª Luz Hernandez Benito, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Mª Teresa Berthet Monet, presidenta de la Fundación, Eugenio Fontaneda Berthet, patrono de la fundación y Tamara Gil Sanfrutos, concejala de Educación, Sanidad, Mayores y Desarrollo Local, del Ayuntamiento de Ampudia, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el propio Castillo de Ampudia.

El Castillo de Ampudia fue construido entre 1461 y 1488 por García López de Ayala, señor de Ayala y Salvatierra e hijo de Pedro García de Herrera, primer titular del mayorazgo de Ampudia.

Uno de sus propietarios fue el Conde de Salvatierra, Pedro de Ayala, participante en la causa comunera y en la Batalla de Ampudia, entre los partidarios del emperador y las tropas del Obispo Acuña. En 1522, tras la derrota comunera, el emperador confiscó el castillo, pero poco después lo devolvió a la familia.

Es un edificio de planta trapezoidal, con cuatro torres cuadradas en las esquinas y fachada distribuida simétricamente. Es una joya de la arquitectura civil de la región en un magnífico estado, después de la restauración realizada tras ser adquirido por Eugenio Fontaneda, que instaló en el castillo su colección de arte y antigüedades.

El Castillo de Ampudia cuenta con un foso con puente levadizo. Está rodeado por un muro de barbacana con torres cilíndricas. La fachada está decorada con dos garitas ornamentales y en la puerta principal se encuentra el escudo del Duque de Lerma. Para gestionar el castillo, la familia de Eugenio Fontaneda, que falleció en 1991, creó una fundación para gestionar el Castillo de Ampudia y la colección que guarda, así como para conservar la construcción.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.