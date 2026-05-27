Carlos Martín Santoyo, reconocido por la Asociación Taurina Parlamentaria por su trayectoria periodística

(ICAL) El periodista y presidente del consejo editorial de Promecal en Palencia, Carlos Martín Santoyo, será reconocido por la Asociación Taurina Parlamentaria con motivo de los XVIII Premios Taurinos, en la categoría de medios de comunicación, al ser destacado como un “referente” en la información taurina periodística tras dirigir semanalmente el programa televisivo ‘Grana y Oro’ durante más de 31 años de manera ininterrumpida.

El acto de entrega de esta XVIII edición tendrá lugar el próximo 15 de junio, a las 11 horas, en el Antiguo Salón de Sesiones del Palacio del Senado. Así, Vicente Amigo será el premiado en el área de la manifestación artística y cultural, Caja Rural del Sur en el caso de entidad destacada en pro de la tauromaquia y la Federación Taurina de Madrid por la trayectoria dedicada a la fiesta.

De igual forma, los encierros de San Sebastián de los Reyes serán premiados en la categoría de manifestación destacada en pro de la Tauromaquia, mientras que el maestro Francisco Vázquez Ruano ‘Curro Vázquez’ será reconocido en el apartado de figuras.

Además, se concede el Premio Especial a Elena De Borbón y Grecia por su reconocida afición a la fiesta de toros y su “apoyo incondicional” a la Tauromaquia, lo que supone un “mayor y mejor conocimiento en la sociedad de nuestra ancestral cultura”.