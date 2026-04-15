Los campamentos de verano de la Diputación contemplan 375 plazas para tres destinos

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del Diputado de Deportes, Eduardo Tejido ha presentado un año más los

campamentos de verano, uno de los programas más demandados de todos los que se convocan desde el Servicio de Deportes de la Institución Provincial.

De esta forma, jóvenes de toda la provincia con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años podrán disfrutar este verano de los campamentos que organiza el Servicio de Deportes en Almerimar, Sierra de Cazorla y Entrambasaguas.

Este programa, pretende ofrecer nuevas experiencias de ocio y deporte a los participantes, y favorecer la conciliación de la vida familiar durante la época estival. Siempre con el objetivo de que los participantes disfruten al máximo de las actividades y de socializar y convivir con otros jóvenes, en ninguno de los campamentos se permitirá el uso de teléfonos móviles. Los participantes que podrán llevar móvil, habrá de entregarlo a la llegada y se les devolverá a la salida, pudiendo usarlo tan solo un día a mitad del campamento.

Los campamentos se celebrarán entre el 2 y el 19 de julio en los siguientes escenarios:

CAMPAMENTO MARÍTIMO EN ALMERIMAR. Se convoca para jóvenes de 12 a 16 años, en dos turnos de 100 plazas cada uno: del 2 al 11 de julio y del 11 (con salida el 10 por la noche) al 20 de julio. Los participantes se alojarán en el extraordinario hotel AR Almerimar con unas preciosas habitaciones con aire acondicionado, y que cuenta con unas impresionantes piscinas, pistas polideportivas, áreas recreativas y amplias zonas verdes, situado en el mismo paseo marítimo y con acceso directo a la playa de Almerimar.

En este campamento destacan las actividades náuticas, como el plátano con barca rápida, windsurf, canoas, hidropedales o bodyboard. También se practicarán otros deportes y actividades multiaventura como rocódromo, longboard o camas elásticas. El programa se completará con una visita al Parque Acuático Mario Park en Roquetas de Mar.

La cuota para este programa es de 585 euros.

CAMPAMENTO DE MONTAÑA EN LA SIERRA DE CAZORLA. El complejo residencial “El Paraíso de Bujaraiza”, situado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, ha sido el lugar elegido para el desarrollo de este campamento, en el que podrán participar 75 jóvenes de 10 a 14 años, entre el 2 y el 11 de julio.

El complejo está formado por amplias habitaciones con baño propio, y tiene, además de dos piscinas y diversas instalaciones deportivas, un amplísimo recinto de zona verde donde los acampados estarán en continuo contacto con la naturaleza.

Con un precio de inscripción de 510 euros, los participantes podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades: piraguas, bigsurf, tiro con arco, puentes tibetanos y escalada, tirolinas gigantes, baños en pozas naturales o veladas nocturnas. También se practicará rafting y barranquismo, con baños en pozas naturales. Asimismo, podrán disfrutar contemplando a escasos metros los animales del Parque Cinegético de la Fauna Silvestre.

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN ENTRAMBASAGUAS (CANTABRIA). Orientado para niños más pequeños, de 7 a 10 años, se desarrollará del 13 al 19 de julio contando con 100 plazas.

Los participantes, que deberán abonar una cuota de 295 euros, se alojarán en el albergue “Max”, un lugar idílico, pues está cerca de numerosas playas, pero alejado del bullicio de esas fechas en Cantabria.

El muy amplio recinto dispone de piscina, salas de juegos, grandes zonas verdes y embarcadero propio para hacer canoas.

Para este campamento se han programado actividades como piraguas, surf, senderismo, olimpiadas deportivas y talleres relacionados con la naturaleza, para lo que se cuenta con unos magníficos monitores que tendrán entretenidos a los niños en todo momento. Disfrutarán de excursiones a las playas de Comillas, y de Laredo, y también se iniciarán en el surf en el Sardinero, con visita a la Magdalena en Santander incluida.

BONIFICACIONES. Los miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 10 % y del 20% de la cuota, según pertenezcan a la categoría general o especial, respectivamente. Asimismo, este año se van a reservar 18 plazas para menores en situación o riesgo de exclusión social a instancias de los servicios sociales provinciales. Estas plazas recibirán una bonificación del 95 % de la cuota.

INSCRIPCIONES Y PLAZO. - Las inscripciones, que ya están abiertas y podrán hacerse hasta el día 5 de mayo, priorizarán a los jóvenes empadronados en los pueblos de la provincia de Palencia, para quienes se han reservado el 70% de las plazas, dedicando el 30% restante para empadronados en la capital.

En los campamentos donde la demanda supere la oferta, las plazas se adjudicarán a través de un sorteo público que se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 11 de mayo en el salón de actos del Centro Cultural Provincial.