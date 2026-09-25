Buscyl consolida su modelo de transporte en la provincia de Palencia con más de 600.000 viajes

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha mantenido una reunión de trabajo con el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, para analizar la situación del transporte en la provincia, motivado por implantación del sistema BUSCyL, justo ahora hace un año en las 2.600 rutas en la Comunidad, 263 en Palencia.

La tarjeta BUSCyL cuenta ya con 62.273 usuarios en la provincia de Palencia, que han realizado 621.507 viajes. Unas cifras que reflejan la implantación del nuevo sistema de movilidad impulsado por la Junta de Castilla y León y la utilización del transporte público autonómico por parte de los ciudadanos de la provincia.

Entre las conexiones con mayor utilización se encuentran Palencia-Valladolid, Palencia-Villamuriel de Cerrato y Palencia-Dueñas, tres trayectos que reflejan tanto la movilidad entre las capitales de Palencia y Valladolid como los desplazamientos entre la capital palentina y algunos de los principales núcleos de su entorno.

En este sentido, la Junta considera especialmente relevante el desarrollo de BUSCyL en provincias con un elevado componente rural de cara a garantizar las conexiones de transporte público.

Ese incremento de viajeros ha llevado a realizar 3.179 refuerzos en las líneas en el presente año, de ellos 306 corresponden a servicios vinculados a universitarios. En la línea entre Palencia y Valladolid se realizan cuatro expediciones adicionales tanto de ida como de vuelta, siendo inicialmente refuerzos y consolidándose como servicios ante el aumento de usuarios. El incremento de los costes de carburante en el vehículo privado también ha supuesto que el uso de BUSCyL se haya incrementado en las últimas semanas, siendo una alternativa económica de alivio para el bolsillo de los ciudadanos.

La línea universitaria entre Valladolid y Palencia cuenta con 19 expediciones desde Valladolid y 19 desde Palencia, principalmente a primeras y últimas horas del día. La consejera ha expuesto la próxima implantación, en el presente año, de una aplicación móvil que permita hacer reservas, conocer la información del estado del autobús, horarios, y otros aspectos relativos al transporte público de viajeros en Castilla y León.

Modernización del sistema

La implantación del sistema BUSCyL lleva aparejada también la modernización tecnológica de las infraestructuras de transporte. En el caso de Palencia se ha culminado la instalación de hasta 36 paradas inteligentes.

Estos puntos se distribuyen por Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Astudillo, Baltanás, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Dueñas, Frómista, Grijota, Guardo, Herrera de Pisuerga, Magaz de Pisuerga, Monzón de Campos, Osorno, Palencia, Paredes de Nava, Saldaña, Santibáñez de la Peña, Torquemada, Velilla del Río Carrión, Venta de Baños, Villada, Villalobón, Villaluenga de la Vega, Villamuriel de Cerrato, Villarramiel y Villaumbrales.

En la capital se contemplan puntos en avenida Manuel Rivera, Fábrica de Armas y plaza de León; Venta de Baños dispone de ubicaciones en avenida 8 de Marzo, avenida de la Estación y calle de la Presa; y Villamuriel de Cerrato cuenta con puntos en avenida Aguilera, Calabazanos, Ciudad Jardín y Olmillos.

Una vez que finalice la implantación de las ITS, los dispositivos van a ofrecer información en tiempo real de las rutas asociadas a cada parada, comunicar incidencias y alertas del servicio, incorporar información estática sobre el transporte público y consultar mediante lector la tarjeta BUSCyL. Además, disponen de alimentación autónoma mediante panel solar.

Esta actuación forma parte del proceso de digitalización del transporte público que la Junta está desarrollando en las nueve provincias de Castilla y León y que incluye la extensión de paradas inteligentes conectadas con el sistema autonómico de transporte.

Más de 18 millones de viajes con BUSCyL

BUSCyL supera actualmente los 853.285 usuarios en Castilla y León y acumula más de 18.4 millones de viajes, unas cifras superiores a las previsiones iniciales.

El incremento de utilización se refleja especialmente en el transporte interurbano de titularidad autonómica. Los datos consolidados del primer cuatrimestre completo permiten comparar la evolución entre 2025 y 2026. Entre enero y abril de 2025 se contabilizaron 1.957.537 viajes interurbanos en Castilla y León, mientras que en el mismo periodo de 2026 se alcanzaron los 3.941.464 desplazamientos. Esto supone un incremento del 101,35%, de manera que la utilización de estos servicios se ha duplicado en un año.

La Junta continuará trabajando en la extensión y mejora del sistema con el objetivo de adaptar los servicios a la demanda real de los ciudadanos y avanzar hacia un modelo de transporte público conectado, digitalizado y accesible en todo el territorio de Castilla y León.