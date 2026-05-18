El Ayuntamiento de Palencia oferta más de 3.500 plazas a través del programa de actividades de los Centros Sociales Municipales para el curso 2026-27

El Ayuntamiento de Palencia oferta más de 3.500 plazas a través del programa de actividades de los Centros Sociales Municipales para el curso 2026-2027, con 61 disciplinas distribuidas en 150 propuestas que abarcan desde la actividad física (yoga, pilates, taichí, zumba, tonificación..), talleres artesanales (cerámica, costura, pintura, cuero, crochet..) o cocina hasta la formación tecnológica. Todo ello, impartido por un equipo docente compuesto por 38 profesionales, 36 pertenecientes a la Universidad Popular de Palencia (UPP) y dos al Patronato Municipal de Deportes (PMD).

El programa, que constituye una de las iniciativas más relevantes del área de Servicios Sociales, ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa por la concejala responsable del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo y García; la directora de la UPP, Elisa Hermano; la coordinadora de los Centros Sociales, Sonia Estébanez y Sonia González, encargada del Centro de San Juanillo.

Una oferta, que según García, se ha elaborado para “mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, fomentando la participación de todos los barrios de la ciudad y evitando situaciones como la soledad no deseada”. Un curso que consolida el compromiso del Ayuntamiento de Palencia con “el bienestar físico, mental y social de los ciudadanos, acercando las actividades a la puerta de casa y reforzando el papel de los centros sociales como espacios de convivencia y encuentro”.

El curso dará comienzo oficialmente el 5 de octubre y contará como novedad con un “Rincón Saludable”. Una propuesta temática de los Centros Sociales Municipales

diseñada para mejorar el bienestar integral de la ciudadanía. En este sentido, su objetivo no es otro que el de “ofrecer herramientas prácticas para el equilibrio entre el autocuidado físico y la gestión mental a través de cuatro ejes principales: salud física y postura, alimentación consciente, bienestar emocional y yoga en familia. Asimismo, se ofrecerán otras propuestas como son los ritmos cubanos, los juegos de habilidad o un acercamiento a la Inteligencia Artificial.

Respecto a las inscripciones cabe señalar que se podrán llevar a cabo de manera online del 25 de mayo al 5 de junio a través de la web del Ayuntamiento y en el Facebook de los Centros Sociales. La presencial, por su parte, se podrá seguir realizando en los tres CEAS: Jesús Paredes, Miguel de Unamuno y José María Fernández Nieto, del 1 al 5 de junio en horario de 10 a 13 horas. El próximo curso dará comienzo el 5 de octubre y finalizará el 31 de mayo. El sorteo de las plazas se llevará a cabo el 10 de junio y el listado y la formalización de las matrículas será del 18 al 24 de junio.

El programa cuenta con unas tarifas accesibles, con reducciones y exenciones para colectivos específicos. Concretamente, los precios oscilan entre los 22 euros, para aquellos con matrícula reducida como son las personas con pensión no contributiva, renta garantizada de ciudadanía o renta activa de inserción hasta los 71 euros de las actividades físicas o los 60 euros de los talleres artesanales, actividades de salud y fotografía con el móvil. Por otro lado, se ofrecerán actividades exentas de pago como la gimnasia pasiva y la tertulia cultural.

Un programa que sigue experimentando un crecimiento significativo, alcanzando las 2.968 matriculas, lo que supone que más de 1.600 personas acuden a los centros sociales cada semana. La mayoría de ellas son mujeres, con un rango de edad cada vez más amplio y se observa una incorporación creciente de personas que buscan conciliar los talleres con sus horarios laborales y de cuidados. En este sentido, el reto es aumentar la participación de los hombres, quienes, aunque se van incorporando, todavía representan una minoría, aproximadamente un 11% de la matriculación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, organiza además una Jornada de Puertas Abiertas en los Centros Sociales Sociales Municipales, del 18 al 22 de mayo, con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento y mostrar a quienes tengan curiosidad las actividades que en ellos se realizan. De esta forma, durante estos días, la ciudadanía podrá acercarse hasta los CEAS para conocer de primera mano la amplia oferta de talleres que se desarrollan allí a lo largo del curso, así como ver en que consisten o incluso participar en alguno de ellos de cara a realizar una posterior matricula.

Además, será una oportunidad para que las personas interesadas resuelvan sus dudas sobre inscripciones, horarios y programación del próximo curso 2026-2027. Palencia es una ciudad viva, activa y participativa, y estos centros son una pieza clave para seguir avanzando en esta dirección. Por ello, desde el Consistorio se anima a la ciudanía a participar en esta jornada y descubrir todo lo que los centros sociales pueden ofrecer.