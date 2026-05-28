La Audiencia Nacional no concede la medida cautelar para paralizar las obras del salto del Carnero

La sección octava de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional fijó para el jueves 14 de mayo la votación y fallo del recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la denegación de la medida cautelar solicitada para la paralización de las obras que ADIF está acometiendo en la barriada de los Tres Pasos. El recurso presentado por los ecologistas se registró hace 26 meses y ha sido resuelto con la oposición de la Sala a que sea concedida la medida cautelar solicitada.

El fallo de la Sala declara la pérdida sobrevenida de objeto en el recurso de apelación por apreciar, basándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, matizando su anterior doctrina que, “el recurso de apelación contra un auto desestimatorio de una petición de medidas cautelares no pierde su objeto por haberse dictado sentencia desestimatoria en el recurso contenciosoadministrativo, debiendo resolverse dicho recurso de apelación por la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo en tanto no haya adquirido firmeza la sentencia del Juzgado”.

El fallo recoge en los fundamentos de derecho la existencia de la sentencia estimatoria, no firme, que declara que se está realizando una actuación constitutiva de vía de hecho, siendo por tanto contraria a derecho y que se debe proceder al cese de las obras y reponer los terrenos e instalaciones afectadas al estado previo a la iniciación de dichas obras, por tanto, la Sala entiende que se ha obtenido la finalidad pretendida, dejando sin objeto la adopción de la medida cautelar interesada. Ecologistas en Acción considera desmesurado e incomprensible que se tarde más de dos años en resolver un recurso de apelación cuando ya existe una sentencia que avala que el proyecto de construcción de la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia-Palencia Norte que ADIF está ejecutando en Palencia, contraviene los estudios informativos de 2010 y 2018, incumple la Declaración de Impacto Ambiental y vulnera los intereses legítimos de la ciudad de Palencia. Estas obras suponen la inversión de una ingente cantidad de recursos públicos que con este fallo van a seguir incrementándose y que finalmente pueden quedar anulados cuando se resuelva el recurso que ADIF presentó contra la sentencia que ha declarado nulo este proyecto.