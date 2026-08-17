ARCA 2026 cierra su 32ª edición con cifras semejantes a años anteriores y reconoce a Jean Philippe Kikolas, Chicharrón Circo Flamenco y Eunoia Kolektiva

El Festival ARCA 2026 ha cerrado su 32ª edición con una valoración muy positiva por parte de la organización, que destaca una vez más la extraordinaria respuesta del público. A falta de realizar el balance definitivo con los datos concretos de asistencia, el festival confirma que se mantiene en las cifras de ediciones anteriores, superando los 15.000 espectadores, manteniendo así la línea de las últimas ediciones. Durante estos días, el público ha demostrado su fuerte compromiso con ARCA, llenando las diferentes localizaciones de Aguilar de Campoo y respondiendo de forma especialmente positiva a la programación. Todos los espectáculos de pago colgaron el cartel de aforo completo, además de registrarse una elevada asistencia en las propuestas gratuitas celebradas en plazas, parques y otros espacios de la localidad. La 32ª edición ha vuelto a convertir a Aguilar de Campoo en un punto de encuentro para las artes circenses y de calle, con una programación marcada por la diversidad de propuestas, los estrenos en Castilla y León y la participación activa del público. Uno de los reconocimientos más destacados de esta edición ha sido el Premio Especial de la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo, que ha recaído en Jean Philippe Kikolas por su espectáculo Inquieto. Este premio llega después de una edición especialmente emotiva para el artista aguilarense, que presentó su último espectáculo ante más de 500 espectadores en el polideportivo y recibió también la Escalera de Honor 32 ARCA 2026, por su trayectoria y su vinculación con el festival.

El espectáculo Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco, ha sido uno de los grandes triunfadores de esta edición al conseguir dos importantes premios. Por un lado, ha recibido el Premio del Jurado Popular, que ha destacado «su oda a la autenticidad, por su mezcla de disciplinas, su humor…, y su empaque». Además, Empaque ha sido distinguido con el Premio del Jurado Oficial Susana Herreras, que reconoce «la perfecta conjugación de tres mundos con códigos tan tradicionales y de lecturas tan distintas que sin embargo en este espectáculo confluyen en un mismo cuerpo escénico, como son el circo, el cante y la manipulación de elementos». La compañía Eunoia Kolektiva también ha conseguido un doble galardón por Tenet. El espectáculo ha sido elegido por el Jurado Juvenil y por el Público, confirmando la conexión de la propuesta tanto con los espectadores más jóvenes como con el conjunto del público del festival. El Jurado Oficial ha concedido una Mención Especial a Niñas Malditas por De cerca, destacando «su trabajo de circo contemporáneo en el fundamento de las nuevas creaciones emergentes, donde se mezcla el circo, el humor y la limpieza del trabajo». Esta mención pone en valor la apuesta de ARCA por las nuevas formas de creación circense y por las compañías emergentes que están contribuyendo a ampliar los lenguajes de las artes del circo. Con estos reconocimientos y una asistencia que vuelve a superar los 15.000 espectadores, ARCA 2026 pone el broche a una nueva edición marcada por la calidad artística, la diversidad, la participación y, especialmente, por la fidelidad de un público que continúa respaldando año tras año al festival y llenando sus calles y espacios escénicos. La organización realizará próximamente el balance definitivo de la 32ª edición, con los datos concretos de asistencia y participación, que permitirán poner cifras al impacto de un festival que continúa consolidándose como una de las grandes citas de las artes circenses y de calle en el marco regional y nacional.

Premios 32 ARCA 2026:

● Premio Especial de la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo: Jean Philippe Kikolas, por Inquieto.

● Premio del Jurado Juvenil: Cía. Eunoia Kolektiva, por Tenet.

● Premio del Jurado Popular: Chicharrón Circo Flamenco, por Empaque.

● Premio del Público: Cía. Eunoia Kolektiva, por Tenet.

● Mención Especial del Jurado Oficial: Niñas Malditas, por De cerca.

● Premio del Jurado Oficial Susana Herreras: Chicharrón Circo Flamenco, por Empaque.