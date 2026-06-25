Aprobado el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios municipales de la Diputación para 2027 que suma una inversión de 8,96 millones de euros

La cuantía de los Planes provinciales para 2027 se estima en 8,96 millones de euros (sin contar las bajas de los planes anteriores), cantidad a la que habría que sumar la parte correspondiente a los importes de las obras de 24 municipios que solicitaron acumular las cantidades de los dos años en la convocatoria de 2026, por el carácter acumulable establecido en las directrices, con el fin de conseguir una mejor planificación de sus inversiones.

El pleno de la institución provincial palentina, que preside Ángeles Armisén aprobó esta mañana la nueva convocatoria que regirá la contratación de las obras y servicios del Plan Provincial de Cooperación para el próximo año 2027, que en base a las directrices aprobadas para el periodo 2026- 2029 cuenta con importantes ventajas tanto en los conceptos subvencionables, como en la financiación, con el fin de favorecer a todos los Ayuntamientos y, especialmente, a los de menor población, para que puedan ejecutar las obras y servicios esenciales para su desarrollo.

La aprobación abre el plazo hasta el 15 de septiembre para la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín de la Provincia, y el plazo para presentar las solicitudes por parte de los Ayuntamientos, así como el procedimiento para efectuar las contrataciones.

Los CONCEPTOS SUBVENCIONABLES que figuran en los planes provinciales recorda-mos que se ampliaron el año pasado y que permiten a las entidades locales destinar la adquisición de material inventariable (mobiliario, maquinaria de jardinería, vehículos, equipos informáticos, etc.). Pueden dedicar el 100% de la cuantía que les corresponde, con una cofinanciación de la Diputación del 50%, que se eleva l 60% en el caso de que se adquieran vehículos eléctricos, con el fin de mejorar los servicios públicos locales.

También existe una línea específica para conectividad y redes Wi-Fi públicas en las enti-dades locales, con una financiación preferente del 80%, que facilita, con instalaciones legalmente autorizadas, el despliegue tecnológico en los municipios demandantes.

Estos se unen a las actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración, alumbrado público, mejora de edificios municipales, accesibilidad a los mismos, mejora energética, pavimentación y urbanización, infraestructuras verdes, instalaciones deportivas, caminos rurales o cementerios.

LAS DIRECTRICES MARCAN LAS CUANTÍAS DE INVERSIÓN. Recordamos que todos los municipios mejoraron su asignación, especialmente los más pequeños, que registran subidas del 40% en el tramo fijo por población; y que se actualizaba la cuantía por entidades locales menores y núcleos de población, que se incrementaba en un 25%.

Las directrices establecen la distribución de las cuantías, en un único tramo “hasta 200 habitantes” en 128 municipios. Con ello se garantiza que todos estos pequeños munici-pios mantengan la misma cantidad económica durante todo el periodo de vigencia de las directrices.

En cuanto a la cuantía por habitante: Se mantiene en 16 euros por habitante. Los muni-cipios que pierdan población solo verán reducida su asignación si el descenso supera el 10%, mientras que aquellos que ganen habitantes verán actualizado su tramo automáti-camente.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. Aprobada también en Pleno la modificación del presupuesto para acoger el acomodo en de varias convocatorias de subvención a los ayuntamientos en varias vertientes, por importe de 3,5 millones de euros:

Por un lado, se abrirá una convocatoria por importe de 2,38 millones de euros para para sufragar el incremento de su gasto corriente para el funcionamiento de los servicios municipales, por el impacto económico de la inflación y el incremento de costes del combustible, que durante los últimos ejercicios han producido un incremento significativo de los gastos corrientes de los Ayuntamientos.

También se destinará 1 millón de euros a través de convocatoria, para financiar obras de urbanización y dotación de servicios asociadas a promociones de vivienda pública, alineadas con el Programa de Vivienda HabitaLO RURAL, cuya finalidad es atender las necesidades y demandas habitacionales de la población mediante el incremento y mejora del parque de vivienda provincial.

Por último, se colaborará con los ayuntamientos en la preparación de los puntos seleccionados de visualización del eclipse en la provincia, para garantizar la seguridad de los visitantes, para lo que se creará una partida con un presupuesto de 70.000 euros.

Así mismo la modificación de crédito incluye un suplemento de 50.000 euros en la partida que acoge la estrategia del Plan de Atracción de Inversiones, para invertir un total de 200.000 euros para poner en marcha los ejes de acción como el “Foro Invest in Palencia”, por el que se presentan activos industriales a inversores, medios y organismos europeos