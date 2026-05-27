Ángela Burón gana el V premio PROARTE organizado por PROSOL

La V edición del Premio PROARTE ya conoce a su ganadora. La joven Ángela Burón, alumna de 2º de Bachillerato de Artes Plásticas y Diseño, se ha alzado con el galardón gracias a 'De la raíz a la taza', una pieza creada a través de la intervención de una cafetera de diseño funcional transformada en un diálogo visual escultórico entre la planta del café y la taza que llega a la mesa. En palabras de la propia artista ganadora, de tan solo 18 años, la obra ha sido concebida “como reivindicación del producto natural frente a lo artificial y como forma de reflejar todo el proceso de la creación del café”. Para Burón, que en su diseño únicamente utilizó materiales reutilizables y biodegradables, un enfoque “acorde a mis valores”, resulta “esencial darle un reconocimiento a la propia naturaleza que nos puede brindar materias primas tan esenciales como el café”. El jurado, formado por el artista Carlos González —ganador de la IV edición de PROARTE—, la directora creativa del Estudio PobrelaVaca, Ana Hernández, y Carolina Valbuena, delegada de Cultura, Turismo y Deportes de la Diputación de Palencia, seleccionó la obra de Burón por encima del resto de propuestas participantes tras un ajustado “y complicado fallo debido a la enorme calidad y creatividad de las obras que concurrieron a esta quinta edición del certamen”.

Los miembros del jurado subrayaron tres razones que inclinaron la balanza hacia la propuesta de Ángela Burón. La primera, la dimensión estética, su carta de presentación inmediata. La segunda, el acierto en la elección de materiales, “al servicio del concepto que la artista quería transmitir”. Y la tercera, la que el jurado consideró realmente determinante, la capacidad de la pieza para evocar la tradición y el origen del café en el marco de un certamen impulsado por PROSOL. “Saber las raíces del café, de dónde vienen, y evocar algo que ahora está tan industrializado devolviéndolo a su origen es algo realmente positivo y una forma de darle valor a la materia prima”, señalaron.

La quinta edición del Premio PROARTE adquiere una dimensión singular al celebrarse en colaboración con la Escuela de Arte Mariano Timón, uno de los referentes culturales de la ciudad de Palencia. El vínculo no es casual pues en 2026 se cumplen cien años desde que el artista que da nombre a la institución presentara su primera obra conocida a concurso —destinada a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926, en la que se alzó con el tercer premio gracias a 'Hijo Pródigo'—, y también se cumple medio siglo desde su fallecimiento. Dos efemérides que han convertido esta edición en una forma de conectar el legado de Timón con la mirada de los artistas emergentes de hoy. En ese espíritu, PROARTE ha vuelto a plantear la intervención artística de cafeteras en desuso procedentes de la propia actividad industrial de PROSOL, objetos que encuentran en las manos de jóvenes creadores una segunda vida alejada del reciclaje convencional. La exposición de las obras en el hall de la fábrica, en Venta de Baños, permitió que, como en ediciones anteriores, el equipo PROSOL realizara la primera selección, antes de que el jurado especializado tomara la decisión final.

Ángela Burón recibirá el premio, dotado con 1.200 euros, en un acto que se celebrará próximamente en la sede central de PROSOL, en Venta de Baños. La ceremonia pondrá el broche a una iniciativa concebida para poner en valor el papel de la cultura como motor de progreso y para demostrar que la transformación de un residuo industrial en una pieza artística es también una forma de entender la sostenibilidad. Para la CEO de PROSOL, Rocío Hervella, esta nueva edición "reafirma el compromiso de la compañía con el talento joven y con una forma de entender la economía circular que va más allá de los procesos productivos. PROARTE es la prueba de que el arte y la industria pueden hablar el mismo idioma cuando comparten valores". Burón sucede en el palmarés a Carlos González, ganador de la IV edición con su obra 'Bolsos'. A través del Premio PROARTE, integrado en el programa PROMUEVE, PROSOL genera año tras año un valor artístico único y diferencial a la vez que refuerza su vocación social y su vínculo con el entorno