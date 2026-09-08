Alimentos de Palencia regresa a Auténtica Sevilla con ocho productores y amplio programa de degustaciones

La Diputación de Palencia continúa reforzando su apuesta por la promoción y proyección de la marca de calidad Alimentos de Palencia con su participación, por segundo año consecutivo, en Auténtica Sevilla, la gran cumbre de los alimentos y bebidas premium-gourmet, que se celebrará los días 14 y 15 de septiembre en el recinto FIBES de Sevilla. Bajo el lema “Comprometidos con el origen”, el encuentro reunirá a productores, distribuidores, responsables de compra de la gran distribución, profesionales del canal Horeca, chefs y representantes de la industria alimentaria.

La presencia en Auténtica se enmarca en la estrategia de la Institución provincial para dar a conocer la calidad y singularidad de los productos palentinos y generar nuevas oportunidades de comercialización para las empresas adheridas a Alimentos de Palencia, mediante una participación continuada en ferias y encuentros profesionales de ámbito nacional e internacional.

En esta ocasión, ocho empresas vinculadas a la marca de calidad estarán representadas en el espacio de Alimentos de Palencia: Pastas y Hojaldres Uko, Quesos Lagunilla y la Olmeda, Quesos Cerrato, Selectos de Castilla, Quesería La Oveja que Bala, JJ Foodie, Delicatessen Mavimar y Taberna Tres Hermanos.

La Diputación contará con un stand de 40 metros cuadrados en la zona Partner del pabellón 1, concebido no solo como escaparate de los productos palentinos, sino también como un punto de encuentro profesional. El espacio dispondrá de una zona de degustación y showcooking y de un área específica de trabajo y networking, orientada a facilitar el contacto entre los productores palentinos y potenciales clientes, distribuidores y profesionales del sector.

Degustaciones y gastronomía palentina. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán conocer y degustar productos de las empresas participantes en diferentes acciones gastronómicas.

Las degustaciones en el propio stand se desarrollarán de 12:30 a 14:30 horas, y estarán dirigidas por Segundo Redondo Estaire, productor y cocinero y propietario de Taberna Tres Hermanos, establecimiento integrado en la marca Alimentos de Palencia tanto en su condición de restaurante como de productor.

Además, Redondo Estaire será el encargado de dirigir una cata de Alimentos de Palencia en el Aula Degusta de Auténtica, acercando a los profesionales y visitantes las características y posibilidades gastronómicas de los productos de calidad de la provincia.

La participación en Auténtica permitirá, asimismo, a las empresas palentinas acceder a un entorno profesional especializado y orientado a la generación de negocio.

La feria prevé reunir en esta edición a más de 400 firmas expositoras y superar los 12.000 visitantes profesionales, con una superficie expositiva de más de 15.000 metros cuadrados.

Promoción y apertura de nuevos mercados

La participación en Auténtica se suma a la presencia de Alimentos de Palencia en diferentes ferias y encuentros profesionales, dentro de la estrategia de la Diputación para fortalecer la marca y favorecer la comercialización de los productos de las empresas adheridas.

La Institución provincial apuesta así por una promoción que combina la puesta en valor del origen y la calidad de los productos palentinos con la búsqueda de nuevos canales de distribución y oportunidades de negocio, contribuyendo al crecimiento y competitividad de las empresas agroalimentarias de la provincia.

La presencia de Alimentos de Palencia en Sevilla permitirá además reforzar la imagen de la provincia como territorio vinculado a una producción agroalimentaria de calidad, arraigada al territorio y capaz de competir en mercados cada vez más exigentes, trasladando al ámbito nacional la diversidad y singularidad de la despensa palentina.