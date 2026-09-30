Agropal, con su planta NaturAvena, se convierte en referente internacional de la molinería industrial

La planta NaturAvena, ubicada en Magaz de Pisuerga (Palencia), ha sido el escenario elegido por la empresa suiza Bühler para mostrar a los asistentes de la Jornada Especial de Molinería, la última tecnología en maquinaria de molinería. Cerca de 120 representantes de 40 empresas de España y Portugal han visitado la planta de avena de Agropal equipada con la maquinaria más avanzada del mundo, mediante la que transforma la avena en ingredientes seguros, saludables y adaptados a las exigencias actuales. Una visita que ha transcurrido en plena Comarca de Campos, con larga tradición molinera del Canal de Castilla e históricamente considerada el origen de la molinería en España. Previa a la visita de las instalaciones, la cooperativa Agropal tuvo una importante presencia en la parte expositiva de la jornada que organiza Bühler cada tres años y que desarrolló, en esta ocasión, en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos (Palencia). El director industrial de NaturAvena de Agropal, Joel Bustos, participó en el apartado de ‘Experiencias de éxito’. Destacó NaturAvena como un proyecto que se ha levantado al detalle con lo último en tecnología y maquinaria para conseguir la máxima eficiencia con garantías de seguridad y, así, marcar la diferencia en el mercado. Por su parte, el gerente de Agropal, César Reales, clausuró la jornada trasladando a los asistentes el modelo de la cooperativa. Hizo hincapié en que su principal valor es hacer el día a día más fácil a los agricultores y trabajar en una agricultura innovadora, sostenible, eficiente y de futuro. Actualmente, cuenta con 8.000 socios, 800 empleados, 45 almacenes, 15 cooperativas integradas y 10 instalaciones industriales, entre ellas, la de NaturAvena. Con esta planta, Agropal está contribuyendo de manera decisiva a que el campo de Castilla y León tenga futuro. Es un ejemplo más de cómo esta cooperativa afronta los grandes retos futuros, generando valor para los agricultores a través de la transformación y la innovación.

El resto de la jornada sirvió para que los asistentes conocieran las novedades en maquinaria y soluciones tecnológicas; las tendencias mundiales de alimentación; 2 las modas de consumo que marcan las pautas del mercado; cómo los distintos factores económicos, políticos y sociales afectan al sector de la molinería, y las soluciones para tomar ventaja.

NaturAvena: De la avena al copo

NaturAvena transforma la avena cultivada por los socios agricultores de Agropal en ingredientes seguros, saludables y adaptados a las exigencias de la industria alimentaria. Controla todo el proceso, desde el campo hasta el producto final, garantizando la trazabilidad, la calidad y el suministro fiable. Recientemente, NaturAvena ha conseguido el certificado IFS (International Featured Standards). Es decir, cumple con rigurosos estándares internacionales, garantizando que cada lote de avena procesada cumpla con los más altos niveles de calidad y seguridad alimentaria, trazabilidad, control de alérgenos en el caso de producción sin gluten, desde el grano hasta el envasado. De esta manera, se puede decir que la avena española ya ha llegado a los lineales de los supermercados del país. Además, se ha conseguido que el cultivo de la avena para el consumo humano, tradicionalmente deficitario en España, se exporte desde aquí a otros países europeos. Cada lote de avena comienza su recorrido en los campos de Castilla y León y Cantabria, donde los socios agricultores de Agropal cultivan bajo criterios de calidad y sostenibilidad. Gracias al modelo de integración vertical se controlan todas las etapas del proceso productivo para ofrecer ingredientes con origen garantizado y máxima seguridad alimentaria. Las instalaciones de la planta se han diseñado para garantizar la calidad e inocuidad del producto mediante protocolos estrictos de control y limpieza. NaturAvena, además, desarrolla procesos responsables que minimizan el impacto ambiental y fomentan el desarrollo del entorno rural. NaturAvena está preparada para producir diferentes presentaciones y formatos, respondiendo a los requerimientos específicos de cada cliente y aplicación industrial: copos de avena integral instantáneos o de grano entero, salvado de avena y harina de avena. Estos aspectos aparecen en su nueva página Web www.naturavena.es, donde se puede ver de forma clara y sencilla el proceso de elaboración u obtener información sobre la calidad y seguridad alimentaria de los diferentes productos.