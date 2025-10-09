551 trabajos procedentes de 19 países de Europa, América Latina y Estados Unidos se han presentado al IV Certamen Literario de Relatos Corso de Husillos

Un total de 551 relatos, en las categorías global y jóvenes, se han presentado a la cuarta edición del Concurso Literario de Relato Corto de Husillos, organizado por el Ayuntamiento con el lema ‘Mujeres’. La inmensa mayoría de los trabajos han sido presentados ‘on line’ a través de correo electrónico, y también por correo postal. La procedencia de los relatos cortos presentados ha sido desde diecinueve países de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Una vez designado un jurado independiente, que durante varias semanas deliberará los relatos presentados y fallará los ganadores en cada categoría (global general, joven general, global local y joven local), el acto de entrega de los premios se celebrará el próximo día 30 de noviembre de 2025 (domingo), por la tarde, en el centro multiusos La Nave, del pueblo de Husillos.

Según las bases publicadas a primeros de mayo de este año -cuyo plazo terminó el pasado 29 de agosto-, podían participar en este IV Certamen Literario de Relato Corto de Husillos personas mayores de 12 años de cualquier nacionalidad, cuyas obras -solo se podía presentar un relato por concursante-, originales e inéditas -no premiadas en otros concursos- tienen que estar escritas y presentadas en lengua española-castellana, mecanografiadas, con una extensión de cada relato entre 100 y 350 palabras, describiendo a la categoría que se presentan.

El lema de este concurso tiene como protagonistas a las mujeres, acordando contenidos contextualizados en las relaciones familiares, personales, de ámbito laboral, sobre vivencias, educación, recuerdos, biografías, autobiografías… Aparte de la calidad literaria y gramatical de los trabajos, el jurado valorará aspectos como la potencialidad de las mujeres para mejorar el mundo, su emprendimiento, las diferentes maneras de ser mujer en la actualidad; también aspectos como la alegría, el optimismo o el humor. Asimismo, el jurado aceptará tanto obras de ficción como un conjunto de reflexiones o pensamientos.