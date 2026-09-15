La 36 Muestra de Cine de Palencia abre la convocatoria para seleccionar los cortometrajes a concurso

La Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia trabajan ya sobre el programa de la trigésima sexta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará entre los días 26 de febrero y 6 de marzo de 2027. Por el momento, hoy han publicado las bases de las convocatorias que regulan la presentación de filmes a sus concursos nacional e internacional de cortometrajes. Los productores y realizadores que deseen participar deben anotar en sus agendas el próximo 27 de noviembre, fecha en la que acaba el plazo de presentación de trabajos para ambas convocatorias. A partir de ese día comenzará la cuenta atrás para que el comité organizador seleccione los trabajos que finalmente competirán en dos certámenes por unos premios que suman 14.100 euros y que serán entregados durante la gala de clausura del festival el 6 de marzo de 2027.

El Concurso Nacional de Cortometrajes se abre a la participación de películas de producción española, rodadas en castellano o con subtítulos en esta lengua. Las bases del certamen establecen que la duración de las cintas no podrá superar los 30 minutos y que la fecha de producción de los trabajos no podrá ser anterior a 2025 inclusive. El comité organizador de la Muestra seleccionará las obras que finalmente entrarán en competición y comunicará su decisión a los cineastas elegidos, quienes deberán enviar sus trabajos en formato DCP, requisito imprescindible para su exhibición.

Todas las cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes de la MCIP podrán optar al Premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros), a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros), el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio del Jurado al Mejor Guion, dotado con 1.000 euros y con el Premio de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR). Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros. No se

quedará sin reconocimiento la Mejor Banda Sonora, un capítulo en el que competirán un número limitado de cortos seleccionados por un jurado especializado atendiendo a su contenido musical. Componentes de la organización del festival Palencia Sonora serán quienes decidan en última instancia el nombre del destinatario de este Premio ‘Javier Santos’ y de su correspondiente aportación económica de 1.000 euros.

Como novedad en esta nueva edición, el festival abrirá una nueva sección dedicada al cortometraje documental y seleccionará varios trabajos que optará a un premio dotado con 1.000 euros (Premio al Mejor Cortometraje Documental). Asimismo, fallará un nuevo galardón entre todas las propuestas en liza, el Premio ‘Valores’ al Mejor Cortometraje Social, un reconocimiento impulsado por el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia para fomentar la plena inclusión dotado con 600 euros.

Hay que recordar que el ganador del Premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado se clasifica automáticamente en la carrera para los Premios Goya, que organiza anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como en la Short List finalista de los Premios Fugaz que organiza CortoEspaña. También, pasará directamente a la lista oficial de los trabajos seleccionados del Concurso Internacional de Cortometrajes 2027 del Leiria Film Festival (Portugal), gracias al acuerdo de colaboración que la Muestra mantiene con la cita cinematográfica del país luso. Por otro lado, y como novedad, en base al acuerdo de colaboración con el Festival de Cortometraje Universitario de Guadalajara FCU (México) se establece que algunos de los ganadores del Concurso Nacional de esta 36 edición puedan ser proyectados, con carácter divulgativo, en el FCU de 2027.

Dos premios en la modalidad Internacional

En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros) y el Premio del Jurado Joven (1.000 euros). Al igual que en la modalidad nacional del concurso, el periodo habilitado para la presentación de propuestas finalizará el 27 de noviembre.

A esta convocatoria podrán inscribirse cineastas con cortometrajes producidos no antes de 2025 inclusive. Las obras, que tampoco podrán exceder los 30 minutos de duración, se presentarán en versión original, con subtítulos en castellano y/o inglés. Los cortometrajes de firma internacional seleccionados para el Concurso deberán ser enviados posteriormente para su proyección en los Cines Ortega, sede central de la Muestra, en formato DCP.

Las plataformas para el envío de los cortometrajes a concurso serán nuevamente Movibeta, Festhome y Clickforfestival.