La 12ª edición de la Feria del Disco, CD, Vinilo y Coleccionismo acoge hasta el domingo más de 50.000 referencias en el Paseo del Salón

Las casetas montadas en el Paseo del Salón de la capital seguirán instaladas hasta el próximo domingo, 13 de septiembre, para acoger la 12 edición de la Feria del Disco, CD, Vinilo y Coleccionismo. Un evento cultural esperado por miles de palentinos como colofón a las fiestas de San Antolín, organizado por la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes del Disco (ASOFED) con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia a través de una subvención de 3.000 euros, que se podrá disfrutar en horario de 12:00 a 15:00 y de 17:30 a 21:00 horas.

En esta edición participarán expositores procedentes de comunidades como Andalucía, Castilla y León, Madrid o Valencia, poniendo a disposición de los visitantes más de 50.000 referencias de todos los estilos y formatos, siendo el vinilo el formato más demandado por los coleccionistas, curiosos y el público en general. También se podrán encontrar artículos de mercadotecnia musical, libros musicales y miles de objetos de coleccionismo. Todo ello, en una feria diseñada para públicos de todas las edades y apta para todos los bolsillos, ya que se pone a disposición de los visitantes objetos desde 3 euros hasta discos de colección cuyo importe es más elevado.

Durante su inauguración, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, que estuvieron acompañados por el presidente de ASOFED, Carlos Ramírez, apuntaron que “en plena era del ‘streaming’ los discos de vinilo viven una segunda juventud. El formato físico ha dejado de ser un recuerdo del pasado para convertirse en un objeto de colección cada vez más buscado. Durante los últimos años, los artistas han vuelto a apostar por las ediciones en vinilo y las tiendas han recuperado el protagonismo que habían perdido. Y es que, el ritual de escucharlos y las propias características del formato contribuyen ya a crear una experiencia diferente que atrapa al que la descubre”.

Por último, todos ellos coincidieron en invitar a vecinos y visitantes, especialmente a las familias, a disfrutar de una experiencia cultural que combina nostalgia, música y aprendizaje y, por la que el año pasado pasaron más de 4.000 personas.

La 12ª Feria del Disco de Palencia cuenta con la presencia de:

- Discos X Mil: expositor procedente de Jerez de la Frontera (Andalucía)

- Spin Records expositor procedente de Cádiz (Andalucía)

- Salón del Disco de Valencia: de Valencia (Comunidad Valenciana)

- Los Vinilos de Roberto: procedente de Burgos (Castilla y León)

- Menta Records: procedente de León (Castilla y León)

- Rockmarket Records: procedente de Ávila (Castilla y León)

- Manu Fair Records: procedente de Madrid

- Libros K Coleccionismo de Urueña: Villa del Libro de Urueña (Valladolid-CyL)

- Pasaje fotógrafos Valladolid

- 1UP Vintange Comunidad de Madrid.

*Todos los expositores son establecimientos especializados con amplios conocimientos en el coleccionismo musical y general y la cultura popular.