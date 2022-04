Sube el paro en León mientras desciende en el resto de la Comunidad Autónoma y a nivel nacional

Sólo da un respiro en el sector industria donde baja el número de parados en 14 personas. La provincia de León suma un total de 26.252 parados. En el dato interanual León presenta una caída en el paro en 7.405 trabajadores, un 22,00% menos. Aunque el paro baja en la media nacional y de la Comunidad, en León aumenta, según los representantes sindicales porque estamos en un territorio en declive, donde no se quiere intervenir. Así lo señalaba el secretario general de CC OO Xosepe Vega, quien señala que las administraciones públicas no asumen responsabilidades y no se está haciendo una transición energética justa, empujando a los jóvenes al exilio económico.

Para el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, el sector servicios sigue marcando la dependencia de la economía, y destaca que no hay un sector estratégico como el industrial, pero sí hay algo positivo, que sube la contratación indefinida un 35%, gracias a la Reforma Laboral.

Y desde el Círculo Empresarial Leonés, ven con preocupación estos datos y aseguran que son poco favorables ya que es el sector servicios el que acapara el 83% de este ascenso del paro que viene a engrosar la cifra de desempleados. El gerente del CEL, Jorge Vargas, destaca que la evolución del empleo, contrataciones y afiliaciones en marzo ha estado marcada por muchos factores internos y externos que están minando la confianza y dificultando la actividad empresarial: la invasión de Ucrania, la huelga del transporte, la ruptura de las cadenas de suministros en algunos sectores, la tensión inflacionista y la subida de costes, las últimas medidas intervencionistas, están ralentizando el crecimiento y poniendo en peligro el consumo, las inversiones y la recuperación.

En el caso de León el paro crece en la práctica totalidad de los sectores menos en el de industrial. Los incrementos se pueden apreciar en agricultura (5 desempleados más), construcción (5), servicios (170) y sin empleo anterior (39).