Diez pone fecha al Teatro Emperador: «León volverá a tenerlo abierto en unos cinco años»

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado este lunes en Más de Uno León, en Onda Cero, que el histórico Teatro Emperador volverá a abrir sus puertas, aunque ha pedido "paciencia" ante la complejidad administrativa y económica del proyecto.

Durante una entrevista mantenida con Javier Chamorro, el regidor ha situado el horizonte de reapertura “en torno a unos cinco años”, descartando que pueda producirse ni este mandato ni el próximo de forma inmediata.

Diez ha explicado que ya se han dado algunos pasos previos necesarios para desbloquear la recuperación del inmueble. Entre ellos, una modificación urbanística que debía acometer el Ayuntamiento y el inicio de los trámites por parte del Ministerio competente para redactar el proyecto de rehabilitación. Según señaló, una vez completada esa fase todavía quedará por delante la licitación de las obras, su ejecución y la posterior puesta en funcionamiento del teatro.

El alcalde recordó además que se trata de una actuación de gran envergadura económica, con una inversión prevista superior a los 20 millones de euros. En este sentido, advirtió de que los cambios políticos y ministeriales suelen ralentizar proyectos de largo recorrido como el del Emperador. “He tenido muchísimas reuniones en Madrid con el Emperador y en función del ministro…”, lamentó durante la entrevista, criticando que algunos responsables llegaran incluso a desconocer el estado del proyecto tras años de negociaciones.

Pese a ello, José Antonio Diez se mostró convencido de que la recuperación del Teatro Emperador está “bastante encaminada” y reiteró que León volverá a contar con uno de sus espacios culturales más emblemáticos tras décadas cerrado.