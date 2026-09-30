El retraso en la aprobación recorta las ayudas de la Diputación destinadas al empleo en el Camino de Santiago

La Diputación de León ha aprobado este miércoles 30 en pleno la convocatoria de ayudas para contratar desempleados para el mantenimiento del Camino de Santiago Francés, cuyo calendario deja un margen extremadamente reducido para poder materializar las contrataciones.

Las propias bases del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral conceden a los ayuntamientos 20 días hábiles para solicitar las subvenciones, mientras obligan a que los contratos tengan una duración mínima de dos meses y concluyan, como máximo, el próximo 31 de diciembre.

Una convocatoria que llega a finales de septiembre con una dotación de 92.400 euros y un calendario extremadamente ajustado para que los ayuntamientos puedan materializar las contrataciones antes de que termine el año.

La cuantía finalmente consignada queda lejos del máximo anual de 365.570 euros que había recibido en mayo el informe favorable de sostenibilidad financiera de la Junta de Castilla y León. El expediente no establece, sin embargo, que aquella cantidad constituyera el presupuesto inicialmente previsto para esta convocatoria ni atribuye expresamente la diferencia al retraso acumulado, por lo que no puede concluirse únicamente a partir de la documentación que se hayan perdido 273.170 euros.

De los 92.400 euros que ahora se autorizan, 69.300 se imputan al presupuesto de 2026 y otros 23.100 al ejercicio futuro de 2027. La convocatoria establece una subvención máxima de 2.200 euros por trabajador a jornada completa y mes.

Los plazos

El principal problema está ahora en los plazos. El plan llega al Pleno provincial el 30 de septiembre, pese a que el convenio de colaboración entre la Diputación y la Junta de Castilla y León que le sirve de base fue firmado el 22 de mayo. Más de cuatro meses después, las bases obligan a encajar en lo que resta de año todo el procedimiento de concesión y contratación.

Una vez publicada la convocatoria, los ayuntamientos dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. Después, el Servicio de Turismo deberá comprobar la documentación y tramitar los expedientes, con un plazo adicional de diez días en aquellos casos en los que sea necesaria una subsanación. La propuesta deberá pasar posteriormente por la Comisión Informativa de Turismo y Cultura antes de elevarse al Pleno de la Diputación para la concesión de las subvenciones.

Y todavía quedará seleccionar a los trabajadores. La Oficina de Empleo deberá realizar una preselección y remitir al menos tres candidatos por cada puesto ofertado, entre los que cada ayuntamiento realizará la selección definitiva.

Todo ese procedimiento choca con una condición especialmente exigente a estas alturas del calendario: los contratos tienen que tener una duración mínima de dos meses y finalizar, como máximo, el 31 de diciembre. Para cumplir ambos requisitos, las incorporaciones deberían producirse a comienzos de noviembre, apenas un mes después del Pleno en el que se aprueba el programa.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a municipios de hasta 20.000 habitantes atravesados por el Camino Francés. Las bases recogen tramos desde Grajal de Campos y Sahagún hasta Vega de Valcarce, pasando por localidades como El Burgo Ranero, Mansilla de las Mulas, Hospital de Órbigo, Astorga, Molinaseca, Cacabelos o Villafranca del Bierzo.

Los trabajadores contratados deberán encontrarse desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. No se exige titulación y los contratos podrán realizarse a jornada completa o parcial, aunque en este último caso deberán alcanzar al menos el 50% de la jornada.

La convocatoria pretende financiar los costes salariales de estos trabajadores para realizar labores de mantenimiento en el Camino de Santiago. La tardía aprobación del plan deja, en cualquier caso, una carrera contrarreloj para que los ayuntamientos puedan acogerse a las ayudas y cumplir unos plazos que obligan a mantener cada contratación durante al menos dos meses antes de que concluya 2026.