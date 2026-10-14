El PSOE de León mantiene a Cendón y a Vidal para Congreso y Senado, cambia a los 'número 2' y descarta a Morán

El PSOE de León ya tiene candidatos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Tras la celebración de las asambleas en las agrupaciones socialistas de la provincia, Javier Alfonso Cendón y Lorena Valle han sido las propuestas que han obtenido un mayor respaldo para integrar la candidatura al Congreso de los Diputados.

En el caso del Senado, Salvador Vidal y Manuel Alfonso han sido las propuestas mayoritarias de las agrupaciones. Desde la ejecutiva provinical apuntan a que ambos han obtenido un respaldo muy superior al obtenido por la propuesta de Eduardo Morán.

Este miércoles en Boñar, el Comité Provincial del PSOE de León ratificará la propuesta de lista resultante de este proceso interno de primarias.