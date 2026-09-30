Lia Kali, la musa de la música urbana que hará bailar a León

El Proyecto Península vuelve del 2 al 5 de octubre a la Plaza Mayor de León con motivo de San Froilán. La cita buscará ser de nuevo el punto de encuentro entre las músicas de raíz y los sonidos del presente.

Todo comenzará a las 21 horas con Ringorrango. Los zamoranos llegan a León recuperando jotas, romances y canciones tradicionales y llevándolas a un directo festivo y sin complejos. Después, ya a las 22:00, será el turno de Treitu, que representan la conexión leonesa entre la música de raíz y la electrónica contemporánea.

El día 3 a las 22:00 llegan hasta la Plaza Mayor las gallegas Fillas de Cassandra, que aterrizan en la capital del viejo reino con una propuesta que cruza tradición oral gallega, electrónica, nuevas sonoridades y mitología clásica.

Ya el domingo 4 a las 22:45 horas será el turno de Lia Kali, la sensación de la música urbana nacional. Una de las voces más personales del panorama actual, moviéndose entre el soul, el rap, el flamenco, el reggae y el R&B.

Para cerrar, nadie mejor que Los Berrones, que clausuran el Proyecto Península a las 20:30 horas con su inconfundible agro-rock: música hecha desde la tierra, con identidad, humor y más de tres décadas de historia.

Cinco artistas. Cuatro días. Distintos territorios y distintas maneras de entender una misma herencia.