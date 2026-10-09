El leonés 'Moncho' se proclama campeón de Europa de parapente tras un desempate de infarto

El leonés Víctor Rodríguez Santamarta, conocido deportivamente como 'Moncho', se ha proclamado campeón de Europa de parapente de precisión en el campeonato continental celebrado en Uroi (Rumanía). El piloto se ha adjudicado la medalla de oro después de una competición extraordinariamente igualada que tuvo que resolverse en un desempate frente al serbio Ivan Pavlov.

Ambos deportistas finalizaron las doce mangas del campeonato empatados con una puntuación oficial de 22 centímetros de desviación acumulada respecto al centro de la diana, después de descartar su peor aterrizaje, tal y como permite el reglamento.

La igualdad obligó a realizar un vuelo adicional para decidir el título. En ese desempate, Moncho consiguió aterrizar a solo tres centímetros del centro de la diana, mientras que Pavlov se quedó a cinco, una diferencia de apenas dos centímetros que terminó dando el oro al representante español. El podio lo completó el kosovar Migjen Shala, con 31 centímetros.

Doce aterrizajes de una precisión extraordinaria

Una de las claves de la victoria del leonés fue su regularidad durante toda la competición. En las doce mangas disputadas registró desviaciones de entre uno y tres centímetros respecto al objetivo, sin cometer errores que comprometieran su posición en la clasificación.

En concreto, sus aterrizajes dejaron registros de 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 3 y 1 centímetros. Una precisión que mantuvo también en el desempate definitivo, en el que volvió a detener su marcador en tres centímetros.

Una temporada para enmarcar

El título europeo culmina una temporada de grandes resultados internacionales para Víctor Rodríguez, que ya había conseguido el subcampeonato del mundo en Serbia y había revalidado su título de campeón de España de parapente de precisión.

Además, el piloto leonés llegaba a Rumanía después de imponerse en el Open Internacional de Skodra, en Albania, donde también necesitó un desempate para superar a sus rivales.

Bombero de profesión, 'Moncho' compagina su actividad laboral con una exigente trayectoria deportiva que le ha llevado a competir en numerosos escenarios internacionales.

La medalla de oro conseguida en Rumanía supone un nuevo éxito para el deporte leonés y confirma a Víctor Rodríguez Santamarta como uno de los grandes especialistas europeos de una disciplina en la que apenas unos centímetros pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.