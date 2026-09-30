León se prepara para los 10K con novedades en el recorrido y más corredores

León se prepara para una de las citas del atletismo popular que ya se han hecho un hueco claro en el calendario. Los 10 kilómetros Hyundai León Cuna del Parlamentarismo vuelven a las calles el próximo 18 de octubre en su decimoquinta edición con la previsión de acercarse a los 6.000 participantes entre todas sus modalidades, superando así sus registros de años anteriores.

La edición de este año introduce además modificaciones en el recorrido por las obras que se están realizando en el casco histórico. La principal será el traslado de la línea de meta de la Catedral a la plaza de Puerta Castillo. El tramo final también cambiará a partir del Arco de la Cárcel, con los corredores bajando por la calle Carreras y la avenida de Los Cubos. La carrera de diez kilómetros comenzará a las 11:00 horas, mientras que las pruebas infantiles arrancarán a las 10:10 y la popular de dos kilómetros a las 10:25.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado la decimoquinta edición acompañado de Víctor Rubio, en representación de la Federación de Atletismo; José Enrique Villacorta, del Club Sprint Atletismo León; Cristina Aláez, de la Asociación de Pacientes con Amiloidosis de León; y Arturo Burgos, de Hyundai-Lemauto.

Esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo de León está organizada por el Club Sprint Atletismo León, la Delegación Leonesa de Atletismo y por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes. Al igual que en ediciones anteriores, la 10KM discurrirá por un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo por el centro de la ciudad.

La prueba reina es la de 10 kilómetros, en la que se prevé llegar a los 2.000 corredores. Saldrá a las 11:00 horas del paseo del Parque. Previamente lo harán las otras dos carreras programadas de 2,8 kilómetros. Por un lado, la Peque León Cuna del Parlamentarismo con 200 dorsales para jóvenes atletas con edades entre los 10 y 17 años. Por otro, la carrera popular para familias y para los que no atrevan con la carrera larga, que cuenta con 4.000 dorsales. Con estas cifras, cerca de 6.000 corredores tomarán el centro de León en esta nueva edición de la 10 KM, con salida en el paseo del Parque, a la altura del Estadio Hispánico, y meta a los pies de la Catedral en la plaza de Puerta Obispo y nuevo recorrido. Además, se espera la llegada de más de 500 corredores procedentes de otros puntos de la geografía española.

El plazo de inscripción continúa abierto hasta el próximo 13 de octubre a las 24:00 horas. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web oficial de la prueba www.10kmleon.com y de forma presencial en Deportes Kamariny (calle El Carmen, 9) en horario comercial.

León, referente que aúna deporte y salud, turismo y sostenibilidad

La 10 KM León Cuna del Parlamentarismo ha convertido a la ciudad de León en un referente deportivo que aúna deporte, salud, turismo y sostenibilidad. Al respecto, Lemauto y la marca Hyundai, apoyan esta iniciativa facilitando los vehículos oficiales de la carrera que serán 100% eléctricos. Canuria ha destacado que “los grandes acontecimientos deportivas también pueden avanzar hacia modelos más sostenibles y responsables”.

El concejal de Deportes ha incidido en que la 10 KM contribuye a la promoción de la ciudad de León, una carrera que se presenta además como proyector turístico que conjuga el deporte, la cultura y la gastronomía. Su recorrido está jalonado de edificios y monumentos emblemáticos como San Marcos, el Musac, San Isidoro, el casco antiguo, la Muralla romana y la Catedral.

Dispositivo de seguridad

La Concejalía de Deportes ha previsto un gran dispositivo de seguridad para el perfecto desarrollo de prueba, para que, como ha indicado Vicente Canuria, “sea la más multitudinaria y una de las más especiales. Cuando miles de personas corren juntas por León, León también corre con ellas”. Cerca de 200 voluntarios, 130 personas del servicio de emergencias y seguridad, 30 personas para el personal sanitario, 10 vehículos de emergencias, 4 zonas de servicios a los corredores y un centro de coordinación de emergencias con el hospital de campaña en la zona de meta con la presencia de Policía Local y Protección Civil, que se verán apoyados por Cruz Roja, participarán en el dispositivo especial de seguridad.

El centro médico para la atención de los corredores que lo precisen estará ubicado en el Hospital de Campaña de Protección Civil, a los pies de la Catedral, que coordinará los servicios que estarán a disposición de los participantes con médicos y diferentes sanitarios en el circuito. Allí se dará el primer avituallamiento a los corredores después de la llegada en forma de líquidos.

La gran concentración de servicios estará en el aparcamiento de San Pedro, con personal de recuperación y fisioterapia, servicio de guardarropa para la recogida de los enseres depositados en la salida, entrega de premios, sorteo de regalos entre los participantes de la carrera de 2KM y de obsequios de los colaboradores, hinchables con Divernodia para los más pequeños, concierto de música en vivo y hasta una animación con Zumba… Y además en las instalaciones deportivas municipales de El Ejido y el Estadio Hispánico los corredores podrán disponer de vestuarios y duchas.

Por otro lado, los corredores dispondrán de vestuarios y guardarropa en el interior el Estadio Hispánico y de un punto de recogida de dorsales y chips. A lo largo del recorrido, se establecerán puntos de control de tiempos, asistencia sanitaria y, en el kilómetro (avenida Reyes Leoneses en la confluencia con calle Cruz Roja), avituallamiento líquido.

Carrera solidaria con la amiloidosis y formativa

La 10 KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo también tiene un fin solidario. En esta edición, se dará a conocer la labor realizada por la Asociación de Pacientes con Amiloidosis (Aspacam). La amiloidosis es una enfermedad rara que engloba un conjunto de enfermedades provocadas por la acumulación anormal de proteínas en distintos tejidos y órganos. Puede afectar al corazón, los riñones, el sistema nervioso, el hígado o el aparato digestivo, entre otros. Sus manifestaciones son muy diferentes y, con frecuencia, pueden confundirse con las de otras enfermedades. Esta variedad de síntomas, unida a su escaso conocimiento, puede dificultar y retrasar el diagnóstico.

Las aportaciones solidarias realizadas a través de la carrera se destinarán a la Asociación de Pacientes con Amiloidosis, para seguir dando voz a la enfermedad y a las personas que conviven con ella.

Por otro lado, la 10KM contará con un programa de charlas vinculadas a la salud y al deporte que se celebrarán desde los días 13, 14, 15 y 16 en Deportes Kamariny. Estas tratarán sobre la amiloidosis, nutrición y salud y deporte de élite, impartidos por profesionales y deportistas, entre ellos Jorge Blanco. Para el sábado 17 de octubre se ha programado un entrenamiento solidario y colectivo para todo el que quiera participar.

Recorridos

2,8 KILOMETROS LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2026

Salidas de la carrera de promoción y carrera familiar a 10:10 y 10:25 horas respectivamente.

SALIDA en el Estadio Hispánico. Inicio de carrera: Paseo del Parque (junto Campo Hípico)- rotonda Plaza de Toros (izda.), calle Corredera, plaza de San Francisco, avenida Independencia, plaza de Santo Domingo (dcha.), calle Ramon y Cajal, calle Abadía, plaza Santo Martino, plaza Puerta Castillo, Arco de la Cárcel, calle Carreras, avenida de los Cubos. META en la plaza Puerta Obispo.

10 KILOMETROS LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2026

Salida a las 11:00 horas.

SALIDA en el Estadio Hispánico. Inicio de carrera: paseo del Parque (junto Campo Hípico)- rotonda Plaza de Toros (izda.), avenida Fernández Ladreda (sentido contrario), rotonda José Aguado (dcha.), avenida José Aguado (sentido circulación), rotonda de la Unión Europea (dcha.), calle Los Aluches (sentido circulación), paseo del Parque, rotonda Plaza de Toros (izda.), calle Corredera, plaza de San Francisco, avenida Independencia, plaza de Santo Domingo (izda.), avenida Ordoño II, plaza de Guzmán El Bueno (dcha.), avenida Condesa de Sagasta (sentido contrario), plaza de San Marcos (sentido contrario), avenida. Reyes Leoneses (dirección contraria), rotonda calle Cruz Roja (izda.), avenida Reyes Leoneses (sentido circulación), rotonda Santos Ovejero (izda.), avenida. Reyes Leoneses (sentido contrario), rotonda General Gutiérrez Mellado (izda.), avenida Gutiérrez Mellado, rotonda calle Peregrinos (dcha.), calle Peregrinos (norte), calle Julio Prieto Tascón, avenida Ejército del Aire (sur), rotonda (derecha), avenida Reyes Leoneses (sentido circulación), rotonda Gutiérrez Mellado (izda.), avenida Reyes Leoneses (dirección contraria), rotonda Santos Ovejero (izda.), avenida Reyes Leoneses (sentido contrario), calle Campanillas, calle Cruz Roja, rotonda Calle Cruz Roja (izda.), avenida Reyes Leoneses (sentido contrario), rotonda Auditorio Ciudad de León (izda.), calle Suero de Quiñones, calle Renueva, calle Abadía, plaza Santo Martino, plaza Puerta Castillo, Arco de la Cárcel, calle Carreras, avenida de los Cubos. META en la plaza Puerta Obispo.