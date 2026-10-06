La Diputación moviliza 4,6 millones de euros para renovar seis carreteras de la provincia leonesa

La Diputación de León ha sacado a licitación un nuevo paquete de obras para actuar sobre seis carreteras con un presupuesto conjunto de 4,64 millones de euros. Los trabajos incluyen ensanches, mejoras de firme, drenaje y actuaciones para mejorar las condiciones de diferentes vías repartidas por la provincia.

La actuación de mayor cuantía es el ensanche y mejora de la carretera LE-5239 entre la LE-711, a la altura de Cabañas Raras, y San Juan de la Mata. El presupuesto de este lote asciende a 1,2 millones.

Supera también el millón de euros la mejora de la LE-3503 entre Casares y Cubillas de Arbás, con 1.042.975 euros.

El tercer lote por cuantía corresponde al ensanche y mejora de la LE-7403 desde la LE-7401 hasta Velilla de la Valduerna, presupuestado en algo más de medio millón. Después vendrían las obras previstas en la LE-6445 entre Magaz de Cepeda y Vega de Magaz, con 469.678 euros.

El paquete se completa con la renovación del firme, mejora del drenaje y construcción de apartaderos en la LE-3519, desde la LE-315 hasta Orzonaga, y el ensanche y mejora de la LE-3409 desde la CL-626 hasta Cospedal.

«La verdad es que es una alegría muy grande, es cierto que son cantidades abultades porque ahora hacemos carreteras completas y no tramos. Esperamos que sea el inicio después del parón en licitaciones por temas burocráticos, no políticos», aseguraba a Onda Cero León el diputado responsable, Roberto Aller.

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de octubre.