Infraestructuras

La Diputación moviliza 4,6 millones de euros para renovar seis carreteras de la provincia leonesa

«Esperamos que sea el inicio después del parón en licitaciones por temas burocráticos, no políticos», aseguraba a Onda Cero León el diputado responsable, Roberto Aller

Nacho Barrio

León |

Una de las carreteras objeto de licitación, entre Casares y Cubillas de Arbas
Una de las carreteras objeto de licitación, entre Casares y Cubillas de Arbas | Google

La Diputación de León ha sacado a licitación un nuevo paquete de obras para actuar sobre seis carreteras con un presupuesto conjunto de 4,64 millones de euros. Los trabajos incluyen ensanches, mejoras de firme, drenaje y actuaciones para mejorar las condiciones de diferentes vías repartidas por la provincia.

La actuación de mayor cuantía es el ensanche y mejora de la carretera LE-5239 entre la LE-711, a la altura de Cabañas Raras, y San Juan de la Mata. El presupuesto de este lote asciende a 1,2 millones.

Supera también el millón de euros la mejora de la LE-3503 entre Casares y Cubillas de Arbás, con 1.042.975 euros.

El tercer lote por cuantía corresponde al ensanche y mejora de la LE-7403 desde la LE-7401 hasta Velilla de la Valduerna, presupuestado en algo más de medio millón. Después vendrían las obras previstas en la LE-6445 entre Magaz de Cepeda y Vega de Magaz, con 469.678 euros.

El paquete se completa con la renovación del firme, mejora del drenaje y construcción de apartaderos en la LE-3519, desde la LE-315 hasta Orzonaga, y el ensanche y mejora de la LE-3409 desde la CL-626 hasta Cospedal.

«La verdad es que es una alegría muy grande, es cierto que son cantidades abultades porque ahora hacemos carreteras completas y no tramos. Esperamos que sea el inicio después del parón en licitaciones por temas burocráticos, no políticos», aseguraba a Onda Cero León el diputado responsable, Roberto Aller.

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de octubre.

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