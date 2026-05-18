El Ayuntamiento iniciará en julio una reforma integral del pavimento de la calzada de Padre Isla

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha anunciado este lunes 18 de mayo que el Ayuntamiento acometerá en el mes de julio una "reforma integral" del pavimento de la calzada de Padre Isla. El objetivo, según apuntó, es solucionar los problemas detectados en el firme tras la remodelación de la vía.

El regidor ha reconocido en una entrevista en Más de Uno León con Javier Chamorro que “ha sido un error optar por ese tipo de material” en una calle que soporta un importante volumen de tráfico y transporte pesado.

Diez ha explicado que la actuación consistirá en sustituir el actual pavimento por “un pavimento impreso”, basado en un aglomerado pulido y coloreado que mantendrá la estética de las baldosas, pero ofrecerá una mayor resistencia y evitará “el movimiento y la rotura” que se producen actualmente en la calzada.

El alcalde ha señalado que el diseño urbanístico de Padre Isla se planteó con una concepción cercana a la de una calle peatonal, aunque la realidad del tráfico diario hace inviable ese modelo. En este sentido, ha recordado que se trata de una vía con “bastante tránsito”, presencia de transporte público y circulación de vehículos pesados, al ser una de las salidas de la ciudad.

Pese a los problemas surgidos con el firme, José Antonio Diez ha defendido la transformación urbana llevada a cabo en la zona y ha asegurado que el cambio “morfológico y de calidad para los vecinos es evidente” respecto al estado que presentaba la calle hace apenas cuatro años.

El regidor también ha pedido disculpas a los vecinos por el retraso de las obras, ya que inicialmente se había comprometido a ejecutar la actuación durante el mes de mayo. Sin embargo, ha explicado que por cuestiones relacionadas con las empresas encargadas de los trabajos, la intervención se trasladará finalmente a julio. Según ha asegurado, la reparación permitirá que Padre Isla presente “muchísimas mejores condiciones” una vez concluyan las obras.