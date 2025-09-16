Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el próximo 15 de marzo

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

En las últimas elecciones autonómicas en la región, el PP ganó con el 31,4% de los votos logrando 31 escaños, lejos de los 41 de la mayoría absoluta, pero finalmente las Cortes invistieron como presidente a Alfonso Fernández Mañueco con el apoyo de los 13 diputados de Vox.

El PSOE obtuvo 28 diputados con unos 16.000 votos menos que el PP. El resto de las Cortes la conformaron Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya (SY) con tres diputados cada uno; y Podemos-IU-AV, Ciudadanos y la Agrupación Electoral por Ávila (XAV) con un diputado cada uno.

Este fue el primer gobierno de coalición conformado entre el PP y Vox en España con el partido de Santiago Abascal logrando la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. El acuerdo duró hasta julio de 2024, cuando Vox rompió la coalición debido a desacuerdos con el PP sobre la gestión de menores extranjeros no acompañados.

Las últimas encuestas electorales en la región realizadas entre mayo y junio daban al PP una estimación de voto del 36,8% mejorando sus resultados y obteniendo entre 36 y 38 procuradores, por lo que seguirían sin alcanzar la mayoría absoluta.

EL PSOE obtendría 27-28 diputados, Vox lograría 8-9, UPL mantendría sus 3, la coalición entre Podemos-IU-AV mejoraría logrando 2-3 procuradores, SY mantendría un diputado y a XAV le dan entre 0-1 diputado. Ciudadanos se quedaría fuera.

Cabe recordar que estas encuestas se hicieron antes de un verano marcado por los graves incendios en la región, cuya gestión ha sido muy cuestionada y podría cambiar el rumbo de estos resultados.