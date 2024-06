Martín sobre el proyecto de investigación Neodimio: "No estoy a favor, quiero saber lo que Valdepeñas tiene y entonces hablaremos"

Jesús Martín quiere saber si en terrenos del término municipal existen elementos encuadrados bajo la denominación tierras raras, aunque estas no le gusten, ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero.

Por eso el alcalde de Valdepeñas descarta elegir una posición definitiva, a favor o en contra del proyecto Neodimio de Quantum Minería, que plantea investigar en un área de 9 000 hectáreas de esta localidad y las vecinas Torrenueva y Santa Cruz de Mudela.

Martín recuerda que hay un proceso abierto, tutelado por la Junta de Comunidades, hasta que este no acabe y se vea si supera los estudios de impacto medioambiental no quiere fijar su planteamiento. En cualquier caso, para el regidor municipal esta no es una postura ambigua.

No obstante Jesús Martín considera este proyecto inviable, porque necesita mucha agua, un recurso que no tenemos, señala.