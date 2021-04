La hostelería de Valdepeñas seguirá cerrada una semana más.

LEER MÁS Valdepeñas seguirá una semana más en nivel 3 reforzado.

De nada sirve que bares y restaurantes sigan cerrados, con las importantes pérdidas económicas que esto supone para muchos empresarios y las repercusiones negativas en el empleo y en las familias que viven de la hostelería, si no hay una conciencia general de los habitantes de Valdepeñas.

Es la percepción de los hosteleros, tras reconocer que los datos siguen siendo negativos y aceptar la decisión de Sanidad.

A las autoridades les piden que exista un mayor control, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre las personas en cuarentena, para que cumplan los protocolos de aislamiento. También piden que se incrementen los controles en parques y zonas similares donde se producen reuniones de personas cuando bares y restaurantes están cerrados.

Por parte de las administraciones quieren Los hosteleros valdepeñeros no renuncian a reunirse con el consejero de Sanidad, señalan que sus reivindicaciones no se ciñen al cierre actual de sus negocios por el nivel 3 reforzado, quieren que se hagan efectivas las ayudas prometidas al sector y que se revisen los protocolos para que sus negocios no sigan discriminados con respecto a otros en casos como este.