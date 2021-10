Los ganaderos piden ayuda para paliar los daños de la tuberculosis caprina

La jefa de Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Marta Vigo Martín, ha encabezado el equipo técnico de un encuentro con escasa participación de empresarios del sector.

Los representantes de la administración pública han declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación. Mientras que, como portavoz de los cabreros de la comarca, José García de Mateos ha reiterado las principales dudas sobre este Programa Nacional de Vigilancia y Erradicación de enfermedades animales.

Los ganaderos insisten en destacar que son los primeros interesados en la buena salud de las cabras, pero creen que no es posible erradicar la tuberculosis si no se actúa de forma generalizada, en lugar de por comarcas, piden que se destinen fondos a la investigación para conseguir pruebas fiables que no lleven animales sanos al matadero y ayudas económicas para paliar las cuantiosas pérdidas.

García de Mateos ha adelantado a Onda Cero que solicitarán una reunión con responsables de las administraciones para ver si pueden estudiarse propuestas o alternativas para poder mitigar esta situación.

En la provincia de Ciudad Real ya se han sacrificado más de 26 000 cabras a raíz de las pruebas de tuberculosis realizadas. Muchos ganaderos, incluido García de Mateos, ha optado por realizar el vaciado sanitario y llevar rebaños completos al matadero para intentar minimizar los daños. Algunos intentarán empezar de nuevo, otros abandonarán la actividad. El sector calcula que más de un tercio de los ganaderos de caprino de las comarcas de Manzanares, Valdepeñas y Campo de Montiel están a punto de desaparecer.