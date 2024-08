En su ecuador la tercera fase de exhumaciones de represaliados por el franquismo en Manzanares

Por ahora se han exhumado 49 cuerpos y la previsión es que los trabajos de recuperación estén finalizados, aproximadamente, en un mes. Mientras se avanza con los estudios antropológicos para extraer ADN, que se enviará al laboratorio para cotejar con las muestras conseguidas de los familiares.

Por ahora, los hallazgos se corresponden con los nombres de los registros del Cementerio Municipal de Manzanares, aunque las labores de exhumación están siendo complejas por la profundidad y estado de los cuerpos enterrados en estas fosas comunes. Jorge García, gerente Drakkar Consultores y director trabajos arqueológicos: "Está siendo complicado por la cota, o sea por la altura a la que se encuentran los represaliados que son, aproximadamente, empiezan a salir a dos metros y medio y aparecen hasta los cinco metros. Entonces tenemos una profundidad bastante grande y los cuerpos están todos mezclados, o sea se ve que los han tirado a las fosas todos juntos. Y al tener sacas de quince, de diecinueve, de diez personas, nos encontramos que están todos bastante mezclados y es un trabajo bastante minucioso y complicado para poder individualizar cada cuerpo".

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha querido conocer in situ el avance de este proyecto y ha destacado "el mimo y el afecto" con el que se trabaja para encontrar los cuerpos e identificarlos y el compromiso del Ejecutivo regional en este empeño. "Con esto compromiso que aquí vemos ya, que muy pronto va a ser una realidad completa en Manzanares, pero que queremos hacer extensivo al conjunto de la región y que para eso disponemos de la voluntad política y de los recursos económicos, en colaboración con el Gobierno de España, para llevarlo a cabo. Y lo hacemos con muy poco ruido, sin radicalismo, sin enfrentamientos, sin utilizar la memoria democrática como un arma arrojadiza, sino todo lo contrario, asumiendo que recordar es un derecho".

Trabajos clasificación y estudios antropológicos exhumados fosas comunes en Manzanares | Ayuntamiento de Manzanares

Para el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, esta tarea responde a la voluntad del Gobierno municipal, no solo de cumplir la ley, sino de dignificar a quienes pelearon por derechos que ahora damos por sentado y en este sentido el Ayuntamiento da un paso con más con un panteón en la zona norte del Cementerio. "Para más de cien de estas personas, que conforme se vayan exhumando, o bien porque no se han conseguido y no se han logrado los datos de identificación, pues porque no se han encontrado familiares que puedan identificar, o bien porque en algún caso haya familias que no pueden asumir, por circunstancias, el quedarse con los restos exhumados, bueno pues el Ayuntamiento de Manzanares, en un panteón que yo creo que va a tener toda la dignidad, pues van a ir también ahí depositados los restos".

Además, Nieva ha recordado que el Ejecutivo local quiere finalizar esta legislatura, en 2027, siendo una de las ciudades que haya completado el total de las exhumaciones de las personas fusiladas por el franquismo y enterradas en fosas comunes, 288 en Manzanares.