Enseñanza en Valdepeñas

La UP nº 24 de Valdepeñas llega con más de una decena en novedades

Valdepeñas presenta la vigésima cuarta edición de su Universidad Popular, con once novedades diferentes.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La UP nº 24 de Valdepeñas llega con más de una decena en novedades

La programación incluye 56 cursos para adultos, 8 para adolescentes y 10 para niños. Entre las novedades destacan voluntariado, cocina para la salud, cata de queso manchego, animación digital y artes escénicas. Además, se ha vuelto a retomar en la programación el curso de lengua de signos.

Inmaculada Pacheco, concejala de Educación en Valdepeñas, pone en valor los espacios colaborativos que se crean en la localidad gracias a la Universidad Popular. Ha destacado el de ganchillo, la asociación de juegos de mesa y una novedad de este año: un pódcast.

Este año todas las actividades van a estar vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 10, correspondiente a la Agenda 2030.

El plazo de la matrícula estará abierto del 9 al 17 de septiembre, y los cursos comienzan en el mes de octubre. Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial, por correo electrónico o a través de la sede electrónica municipal.

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