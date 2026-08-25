La UP nº 24 de Valdepeñas llega con más de una decena en novedades

La programación incluye 56 cursos para adultos, 8 para adolescentes y 10 para niños. Entre las novedades destacan voluntariado, cocina para la salud, cata de queso manchego, animación digital y artes escénicas. Además, se ha vuelto a retomar en la programación el curso de lengua de signos.

Inmaculada Pacheco, concejala de Educación en Valdepeñas, pone en valor los espacios colaborativos que se crean en la localidad gracias a la Universidad Popular. Ha destacado el de ganchillo, la asociación de juegos de mesa y una novedad de este año: un pódcast.

Este año todas las actividades van a estar vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 10, correspondiente a la Agenda 2030.

El plazo de la matrícula estará abierto del 9 al 17 de septiembre, y los cursos comienzan en el mes de octubre. Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial, por correo electrónico o a través de la sede electrónica municipal.