Ángel Troya: "El problema está en toda la burocracia, todo el papeleo, todo el trámite..."

Ángel Troya es el presidente de la Comunidad de Regantes Montizón Norte y nos ha hablado sobre este proyecto que se plasmo en papel en 2013 y del que se lleva mucho tiempo hablando. El agua es un bien escaso en todo el Campo de Montiel y un embalse supondría un respiro para los cultivos de la zona, sin embargo no hay nada más allá de promesas y buenas intenciones. Según nos ha reconocido Troya, no se puede hablar de plazos porque el Gobierno Regional no habla de plazos y a ellos sólo les queda esperar y no perder la confianza.