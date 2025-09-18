Velázquez colaborará en buscar un uso al espacio que deja la colección de Roberto Polo en Toledo

Este deseo lo ha trasladado Velázquez por carta este mismo jueves a la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, tal y como ha avanzado el alcalde a preguntas de los medios durante la inauguración de la exposición 'La Matemática de la Emoción'.

"Hoy mismo le hemos enviado una carta para ponernos a disposición, para colaborar, porque lo que queremos es que este edificio de la ampliación del Museo Santa Cruz, el edificio de Santa Fe, siga siendo un referente en lo contemporáneo", ha afirmado el regidor toledano.

Fue este miércoles cuando el Gobierno regional avanzó que las colecciones de Roberto Polo en Toledo y Cuenca abandonarán su ubicación en ambas ciudades tras un "acuerdo mutuo" con el coleccionista, añadiendo que tienen muy avanzadas las propuestas culturales que ocuparán este hueco.

En su condición de alcalde, Velázquez ha manifestado que Toledo está abierta "a cualquiera de las propuestas", poniendo el foco en que lo importante es que se le dé uso al espacio.

Recordando que la ciudad es candidata a ser capital europea de la cultura, Velázquez trata "siempre" de ver "el vaso medio lleno" y aunque la marcha de la obra de Roberto Polo "puede ser negativa en algunos aspectos", es algo "positivo", con el objetivo de "aprovechar la oportunidad de poder recuperar algún tipo de colección más importante, que atraiga más gente".

La propuesta cultural elegida para ocupar el espacio de la colección de Roberto Polo debe ser "acorde a la excelencia" con la que el Ayuntamiento de Toledo quiere dotar a la ciudad en el proyecto de candidatura de capital europea para 2031, tal y como ha incidido su alcalde.