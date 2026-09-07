Velázquez coincide con Vivas en Madrid y le traslada la solidaridad de Toledo con Ceuta

Velázquez ha señalado que ha tenido la oportunidad de trasladar personalmente al presidente ceutí el apoyo de la ciudad de Toledo y ha destacado la gravedad de la situación que atraviesa Ceuta, que, según ha explicado el alcalde, citando al presidente de la ciudad autónoma en su intervención, “no es solamente una crisis migratoria, sino una crisis existencial”.

“Estamos hablando de una situación verdaderamente trágica”, ha afirmado el alcalde de Toledo, quien ha insistido en que Ceuta necesita recuperar la normalidad y que los ceutíes puedan vivir con tranquilidad y seguridad.

En este sentido, Carlos Velázquez ha lamentado la ausencia de respuestas por parte del Gobierno de España y ha asegurado que el Gobierno de España “n ha estado y sigue sin estar” ante una situación que, a su juicio, “requiere una respuesta firme e inmediata por parte del Ejecutivo”.

Asimismo, el alcalde ha cuestionado la capacidad del actual Gobierno para dar respuesta a la situación de Ceuta, al considerar que “por lo que oculta con Marruecos, no está en condiciones de afrontar con garantías el problema que está viviendo la ciudad autónoma”.

“Ceuta necesita normalidad, los ceutíes necesitan normalidad”, ha subrayado Velázquez, quien ha defendido que esa normalidad pase por “retornar a todas y cada una de las personas que accedieron ilegalmente en territorio nacional”, calificando lo sucedido como “una auténtica invasión”.

Por último, el alcalde de Toledo ha reclamado la necesidad de un cambio en la respuesta política ante la situación que atraviesa Ceuta, “necesitamos ya un Gobierno que dé respuestas a la situación por la que están atravesando los ceutíes”, ha concluido.