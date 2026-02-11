Urgen la convocatoria de la Comisión de Urbanismo para conocer el POM

Fernández recuerda a PP y VOX que, pese a llevar tres años gobernando, vienen demostrando reiteradamente que ‘saben llorar’ por la herencia recibida; sin embargo, recrimina, no alcanzan a interiorizar los conceptos básicos de lealtad institucional. “Vuelven a faltar al respeto institucional hacia sus iguales, porque el alcalde no es ni más ni menos que un concejal más y está poniendo trabas al ejercicio legítimo de la labor de oposición con la privación de informaciones importantes para el futuro de la ciudad”.

No obstante, ayer, después de que el alcalde hiciera público el traslado del documento a la Junta, el edil de IU solicitó formalmente por registro municipal una copia del mismo para poder tener la información técnica que avala esta presentación.

Para el concejal de la formación de izquierdas, la decisión del Gobierno local de hacer entrega de este avance a la Junta sin un traslado previo a todos los miembros de la Corporación local también le lleva a recelar sobre su contenido. “¿Es que esconde algo que no se nos ha contado previamente y que se guardaba el Gobierno como ‘una sorpresa’?”, cuestiona Fernández que subraya además que esa falta de información hizo que se tumbara el POM del 2007. “Parece que no hemos aprendido la lección”, sentencia.

“Desde el Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo le pedimos al Gobierno local que asuma de una vez que la lealtad institucional es parte de sus obligaciones de gobierno y no puede normalizar la entrega de documentos tan importantes como el primer borrador de avance del Plan de Ordenación Municipal, que es del Ayuntamiento de Toledo en el que estamos 25 concejales, sin informar y sin entregar previamente este documento al resto de grupos municipales”, reitera Txema Fernández.

Afirma el concejal de IU que su grupo no va a poner el acento del documento “en cuánto pesa”, ya que parece que sea noticia que tenga más de 500 páginas, “si no que queremos saber cómo van a garantizar los desarrollos y los planes urbanos planteados y dibujados en el plano que sí conocemos desde antes de final del 2025”.