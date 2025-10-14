IU Toledo reclama conocer qué pasará con el cuartel de Policía Local

Así lo ha indicado, en una nota de prensa, Fernández quien lamenta que este proyecto, que ha servido tanto al alcalde como a la concejala de Seguridad Ciudadana para hacerse fotos con los policías locales y llenar titulares de prensa, siga siendo una incógnita para los policías y la ciudadanía.

“Hace dos semanas que el alcalde aprovechó un acto de reconocimiento a los policías locales para anunciarles que el proyecto del que será su nuevo centro de trabajo adaptado a sus necesidades se presentaría oficialmente, y ha tenido tiempo para otras presentaciones pero no para esta”, critica Fernández.

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida espera que el rechazo de los fondos EDIL no haya sido el causante de esta circunstancia ya que, a su juicio, no existe vinculación alguna entre los fondos europeos y el proyecto del cuartel.

Porque, aunque la partida consignada en los presupuestos de este 2025 para el cuartel de la Policía Local estaba condicionada a la venta de terrenos municipales que tampoco se ha producido, defiende Fernández que la futura sede de la Policía Local no debería ser parte de ningún posible intercambio de usos del actual edificio. “El actual cuartel estaba en el proyecto del Toledo Romano a cargo de los fondos EDIL como Centro de Interpretación pero ahora que parece que no se podrá fraguar esta iniciativa esperamos que no impida que la Policía Local pueda tener el nuevo cuartel en la Calle Dinamarca porque eso sería haber estado engañando”, advierte el portavoz municipal de IU.

Txema Fernández recuerda que desde enero de 2024, fecha en la que Inés Cañizares anunciaba que los estudios de viabilidad estaban muy avanzados y que la Policía Local estrenaría cuartel en esta legislatura, hasta ahora han pasado muchos meses de anuncios que siguen sin concretarse en un proyecto que se conozca. De hecho, rememora Fernández, el propio alcalde, en mayo de 2024 y durante la firma del convenio con la Policía Local, anunciaba que esperaban licitar las obras en este año 2025, para lo que establecerían una inversión plurianual.

Y este mismo año, y antes de que el pasado 30 de septiembre el alcalde hiciera el ‘gran anuncio’ en un acto público, la vicealcaldesa informaba a los medios de comunicación en junio de que el proyecto estaba a falta de pequeños flecos y en una Comisión municipal en julio aseguraba que en agosto se daría a conocer.

Ante estos reiterados y estancados anuncios, el portavoz municipal de IU sostiene que no se puede estar hablando de defender la dignidad de los policías locales y de mejorar sus condiciones laborales y materiales cuando están en un centro de trabajo que no reúne las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, por lo que espera que la decepción de los fondos EDIL no lleve también aparejada una decepción para los policías de la ciudad.