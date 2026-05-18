IU Toledo debatirá con los vecinos sobre vivienda en el barrio del Polígono

Así, y en línea con la labor de interconexión que Izquierda Unida viene desarrollando con los vecinos y vecinas de la ciudad, a quienes ya ha trasladado en anteriores actos públicos los detalles sobre el contrato del agua, la limpieza o el borrador del Plan de Ordenación Municipal, pretende ofrecer una radiografía de la situación en materia de vivienda y recoger las preocupaciones de los y las ciudadanas.

El portavoz municipal de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Toledo será el encargado de dirigir este acto público que tendrá lugar este miércoles en la sala de usos múltiples del Centro Social del Polígono a partir de las 18,30 horas.

Txema Fernández explicará la posición de Izquierda Unida centrada en facilitar el acceso al derecho constitucional a tener una vivienda digna y adecuada y la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para ello.

Al respecto, Fernández insiste en la necesaria declaración de la ciudad de Toledo como Zona Tensionada para evitar que los alquileres o las hipotecas supongan más del 30% de los ingresos o utilizar los solares vacíos que ya tiene la ciudad para edificar viviendas protegidas y sociales, no solo con alguna protección o asequibles, matiza, sino hogares a los que puedan acceder las economías más modestas y necesitadas de un lugar en el que poder vivir dignamente. Remarca en este punto, el problema al que se enfrenta la juventud ya que los escasos salarios que perciben les impide poder afrontar un proyecto emancipador sólido teniendo en cuenta la escasez y el precio de la vivienda.

Por eso, considera Fernández, el Plan de Ordenación Municipal debería analizar detalladamente la situación en la que está la ciudad, las verdaderas necesidades y las opciones que ofrece para poder emprender políticas de regeneración de vivienda, uso de solares vacíos, recuperación de viviendas en desuso y construcción de promociones sociales.

Para el edil de IU, es necesario que la administración pública se vuelque en la protección de los derechos de sus administrados y por ello se muestra reacio a considerar como positiva la decisión del Gobierno regional de financiar el 20% de las hipotecas para menores de 36 años.

Y es que, a su juicio, por mucho que se financie y se avale para que los bancos no arriesguen dinero, el precio de la vivienda seguirá siendo prohibitivo porque sigue con tendencia al alza –en la ciudad se ha incrementado en un 15% respecto a abril del año pasado- y sólo beneficiaremos a las entidades financieras y a los promotores de la especulación residencial, promoviendo que los ciudadanos se hipotequen de por vida con unas cuotas que llegan a restringir proyectos educativos, culturales o de cualquier tipo lastrados por una situación económica sometida al pago de la casa.

“Si la gran medida del Gobierno regional es avalar el 20% de las hipotecas de viviendas que rondan los 250.000 euros, un precio inasequible para la mayoría de la ciudadanía, no se está facilitando el acceso a este derecho sino el beneficio de las entidades financieras y las constructoras y promotoras”.