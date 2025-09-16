IU Toledo critica la falta de propuestas en materia de movilidad

Ironiza el concejal de Izquierda Unida que, pese al gusto por las fotos, los premios y su preocupación por ser Ciudad Europea del Deporte o la Cultura a este equipo de Gobierno no parece que les interese ser Ciudad Europea en materia de movilidad y han perdido la oportunidad de participar en los premios que cada año se convocan con la inscripción en esta Semana y que reconocen el esfuerzo de las autoridades locales por concienciar y sensibilizar acerca de la necesidad de una movilidad urbana sostenible.

“Más allá de las vacuas declaraciones del concejal de Movilidad y Transportes, Toledo carece de cualquier iniciativa que realmente demuestre el compromiso del equipo de Gobierno por promover el uso de transportes alternativos al vehículo privado”, lamenta Fernández.

La ciudad de Toledo no está en el listado de las casi 500 localidades que han respondido a la llamada del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y esto se puede deber, considera el concejal de Izquierda Unida, a que este equipo de Gobierno es más partidario del uso del vehículo privado, tal y como han orientado la Zona de Bajas Emisiones, que de fomentar acciones que promuevan el transporte más sostenible como el transporte público urbano, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

“Entre el viaje a China y los Dj's de las ciudades patrimonio, han debido olvidar propuestas que hagan de Toledo una ciudad más sostenible”, lamenta Fernández. “En esto sí podríamos compararnos con Vigo, que tiene luces de navidad y Semana de Movilidad”.

Txema Fernández critica que vayan a solventar y maquillar la participación de Toledo en esta cita anual por una movilidad sostenible con un Día sin Coches y alguna actividad con escolares improvisada como ya hicieron en la pasada edición.

“Si realmente les preocupara generar una conciencia entre la ciudadanía podrían haber recuperado el Parque de Tráfico para realizar acciones con las que motivar, educar y sensibilizar a las generaciones venideras respecto a los daños, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, del uso irracional de vehículo privado en la ciudad y las ventajas del uso del transporte público o los desplazamientos en bicicleta o a pie”. A este respecto, señala el concejal de IU que con el rechazo a la moción que presentó su grupo municipal en junio de 2024 para adherir a Toledo a la Red de Ciudades Caminables ya evidenciaron su nula preocupación por crear un modelo de ciudad en el que los peatones sean la máxima prioridad.

Además, recrimina el portavoz de Izquierda Unida que el equipo de Gobierno local también demuestra con su falta de implicación en estas campañas el escaso compromiso con las personas con movilidad reducida o con quienes tienen dificultades económicas. Y es que el lema de la campaña de este año es ‘Movilidad para todos’, independientemente de los ingresos, ubicación, género o capacidades de los usuarios destacando la importancia de mejorar la señalización, la iluminación y la accesibilidad digital para facilitar el uso del transporte público a las personas con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas.

En este sentido, esta edición de 2025 define tres claves de una verdadera movilidad inclusiva como son proporcionar diversos servicios y modos de transporte y conexiones sin interrupciones; implementar medidas que reduzcan la carga económica sobre personas y familias; y ofrecer servicios fiables de información clara y en tiempo real para poder elegir las opciones de viaje más eficientes y sostenibles.

Además, la presente edición aboga por sistemas de transportes sin barreras físicas; que promuevan herramientas digitales fáciles de usar para la adquisición de billetes, la planificación de viajes y la información en tiempo real; y que utilicen una señalización fácil de entender con planificadores de rutas comprensibles y accesibles.