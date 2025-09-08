Toledo sí aumenta el alumnado en el inicio de curso con 1983 jóvenes más

Según Gutiérrez, este curso "ilusionante y esperanzador" supone la suma total de 141.956 niños y niñas, con 1.983 más que el curso anterior, así como más docentes, con 139 profesores más que conforman una plantilla total de 11.054 profesionales. En total son 570 centros educativos en Toledo y además se han habilitado 4 escolares más, con más becas, más de 6.700 y cerca de 4.600 usuarios y usuarias.

También se ha referido en la acción del gobierno regional por "garantizar una educación de calidad e igualitaria" la creación de 80 aulas matinales y una inversión de 3,1 millones de euros para el mantenimiento de hasta 85 escuelas infantiles.

Asimismo, Gutiérrez ha avanzado que "la jornada ha comenzado con total normalidad, sin que haya habido ninguna incidencia reseñable". Ha añadido que, en la provincia de Toledo, "contamos con más alumnos, más profesores, más rutas de transportes, más usuarios, más comedores escolares, más becas, más escuelas infantiles, más participantes en el Banco de Libros y más y mejores infraestructuras".